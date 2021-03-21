Одесские истории: как жилось курильщикам в Южной Пальмире (видео)

Если верить документам начала XIX века, одесситы были заядлыми курильщиками: они потребляли около 10 кг табака в год на человека.

Табак и сигары в Одессу привозили из Египта, Греции, Турции и Италии, а из Голландии поступал табак только по специальному заказу. Постепенно в Одессе стали открывать собственные перерабатывающие табачные фабрики, а в окрестностях города – разбивать табачные плантации.

Купить табачные изделия можно было в магазинах, но одесситы предпочитали посещать площадь у Старого базара. Здесь можно было купить как самый дешевый табак, так иэлитные сорта и «сопутствующие товары» – от портсигаров и трубок до кальянов.

Во многих городах империи курить на улицах было категорически запрещено, так как там были деревянные дома и даже мостовые. В Одессе же, где все здания строили из камня, можно было беспрепятственно гулять по улицам с трубкой или папиросой. Разрешалось курить и в трактирах. Единственное место, где за эту пагубную привычку можно было поплатиться, был Городской театр.

Уже в то время дорогие сорта табака научились подделывать. Поэтому фабриканты и торговцы обращались к авторитетам в табачной области – консультантам и дегустаторам…

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Фото из архива «Одесской жизни»