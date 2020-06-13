Одесские дворники: «шпионили» за жильцами и помогали ловить преступников

Дворник с метлой и совком — явление для нас самое привычное. Сегодня их главная задача — поддержание чистоты на улицах. А ведь было время, когда дворники выполняли не только обязанности по уборке, а следили за порядком и были внештатными сотрудниками и осведомителями полиции.

Дворы передавали «по наследству»

В старой Одессе у дворников, кроме поддержания чистоты и порядка, была масса «смежных» обязанностей. Они задерживали нищих и шарманщиков, а также проверяли трубочистов и водопроводчиков, если те не имели при себе специальных опознавательных знаков. Дворники сами обязаны были носить металлические нагрудные знаки, которые становились предметом зависти одесских «гаврошей». На такие бляхи наносили надпись «дворник», а также номер дома, к которому был прикреплен «работник метлы», и название улицы. Такие знаки выдавали в полиции, их положено было носить на левой стороне одежды. Кроме нагрудных знаков, каждому дворнику полагался свисток.

Как и сейчас, на этой должности работали те, кто приехал в город из другой местности, и так же, как и сегодня, городская управа обеспечивала их жильем. Дворницкая обычно находилась неподалеку от ворот, часто в полуподвальном помещении. От ворот к ней вел специальный веревочный звонок. Это было сделано для того, чтобы загулявшие жильцы могли попасть домой. Дело в том, что «на посту» дворник находился до 23.00, а потом запирал ворота. Те, кто являлся домой с опозданием, звонили в дворницкую, и дворник за определенную мзду открывал калитку. Такие жильцы служили для «работника метлы» дополнительной статьей дохода.

В старой Одессе дворницкая работа считалась исключительно мужской. Кроме того, существовали целые династии дворников, которые передавали вверенные им дворы по наследству — от отца к сыну.

Дворники были «агентами» полиции

Стать дворником было не так-то просто — на эту работу принимали не всех. Претендент должен был не злоупотреблять спиртным, исповедовать православие, не иметь криминального прошлого, а кроме того, успешно пройти собеседование в полицейском участке.

Дворник одновременно был уборщиком, садовником, сторожем, мастером на все руки и осведомителем полиции. Каждый дворник «заведовал» двумя домами, на фасаде которых обязательно вывешивали перечень его «должностных обязанностей». Среди прочего, ему вменялось в обязанность осматривать каждое утро дом, и если появлялись какие-то рисунки или надписи, смывать их. Кроме того, дворник должен был доносить в полицию о появлении на стенах дома всякого рода бумаг с напечатанным текстом.

Смело можно сказать, что дворники были «внештатными сотрудниками» одесской полиции. Они собирали информацию о жильцах и каждый день докладывали в участке о том, что происходит в доме, а также помогали арестовывать преступников. Если в доме проводились какие-то собрания, дворник также должен был сообщить об этом в полицию. Кстати, именно «работники метлы» сдали охранке значительную часть одесских революционеров. Если же на улицах города начинались беспорядки, дворники запирали ворота, не впускали и не выпускали никого, пока все не утихнет.

Кроме того, дворники обязаны были регулярно сообщать владельцу дома о тех, кто выехал или въехал, чтобы тот внес эти сведения в домовую книгу. Если около дома появлялись подозрительные лица, дворник интересовался, с какой целью они явились. Такой присмотр был вовсе не лишним, так как воры часто забирались в квартиры через форточки или снимали с веревок сушившееся во дворе белье. Впрочем, иногда случалось, что дворники и сами были замешаны в криминальных историях.

За службу «блюстители чистоты» получали до 20 рублей в месяц. Жалованье им платила городская управа, а вот «премиальные» от полиции за работу осведомителя выдавал околоточный надзиратель.

Средневековые дворники защищали замки

В средние века дворниками называли слуг феодалов, которые жили вместе со своими семьями во дворах на территории городов-крепостей. Они обязаны были в случае нападения неприятеля или восстаний местных крестьян защищать эти дворы. В то время в дворники нанимались горожане, а иногда даже обедневшие дворяне. В свободное от службы время дворники занимались ремеслами и торговлей.

Фото иллюстративное: БигПикча, Пинтерест

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