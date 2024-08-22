Одесская опера приглашает насладиться «Бархатным сезоном»

Фестиваль объединит 14 художественных событий, среди которых будут не только премьерные оперные и балетные постановки прошлого сезона, но и авторские программы и арт-форум. Также фестиваль – это прекрасная возможность представить и молодых артистов и нового главного дирижера.

– У нас во главе театра стал новый музыкальный руководитель, это дирижер, заслуженный артист Украины Василий Коваль, прошедший конкурс и стремительно влившийся в наш коллектив. Под его руководством проходит много прекрасных событий – говорит Надежда Бабич, генеральный директор, художественная руководительница театра.

Фестиваль начнется в День Независимости, 24 августа, авторской программой «Vlasne. Ukrainian Project. Непокоренные и непобедимые». Это будет символический музыкальный экскурс в уникальную историю украинской музыки без мифов. Зрителей ожидает концептуально и визуально стильное представление, которое по смыслам и содержанию является антитезой любой «шароварщины».

– Программа очень разнообразна, она охватывает весь временной спектр от барочной музыки к настоящему, – отметил Василий Коваль, главный дирижер театра.

И действительно, на сцене прозвучат мелодии от Бортнянского до Вакарчука, объединив таким образом архаику и современность, классику и модерн.

В дни фестиваля пройдет премьера. 29 августа зрителей ждут в арт-пространстве «Бельетаж импреза» на концерте цикла «Новая музыка Украины» «Музыкальная вселенная Виталия Губаренко». Следует отметить, что каждая программа этого цикла уникальна и звучит только раз.

Среди премьер 214 сезона зрители смогут посмотреть оперный спектакль «Дон Паскуале» (25 августа), оперу «Cavalleria Rusticana» с приглашенным итальянским солистом Альберто Профетти (30 августа), вечер одноактных балетов «Танго пламени и льда» (14 сентября) и «Итальянские жемчужины» (15 сентября).

Новыми оттенками сыграют любимые представления зрителей с привлечением звезд ведущих театров мира. Так, 31 августа в балете Адана «Жизель» будет играть Екатерина Ханюкова (Английский королевский балет). 1 сентября в опере «Аида» на сцену выйдет народная артистка Украины Людмила Монастырская. 7 сентября в балете «Дон Кихот» и 14 сентября в программе «Танго пламени и льда» ведущие партии исполнят Ярина Котис и Александр Омельченко, солисты балета Львовской оперы.

Фестиваль «Бархатный сезон» состоится с 24 августа по 15 сентября. Полную программу смотрите на фестивальной афише театра.

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