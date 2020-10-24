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Одесская школа опозорилась после визита Труханова (видео)

Одесская школа опозорилась после визита Труханова (видео)

Во дворе одесской школы №71, которую на днях посетил мэр Геннадий Труханов, сразу же после визита инспекции градоначальника выкопали вазоны с цветами. Как оказалось, это был временный декор.

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Видео, на котором техсотрудники школы выкапывают хризантемы, опубликовали в соцсети очевидцы.

«Открытие школьного стадиона в 71 школе. Мэр уехал – цветы выкопали», – цитирует очевидцев «РБК-Украина».

22 октября Труханов нанес визит в школу №71, где посетил стадион, на котором создали спортивный комплекс для всех желающих.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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