Одесская школа опозорилась после визита Труханова (видео)

Во дворе одесской школы №71, которую на днях посетил мэр Геннадий Труханов, сразу же после визита инспекции градоначальника выкопали вазоны с цветами. Как оказалось, это был временный декор.
Видео, на котором техсотрудники школы выкапывают хризантемы, опубликовали в соцсети очевидцы.
«Открытие школьного стадиона в 71 школе. Мэр уехал – цветы выкопали», – цитирует очевидцев «РБК-Украина».
22 октября Труханов нанес визит в школу №71, где посетил стадион, на котором создали спортивный комплекс для всех желающих.