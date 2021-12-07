Одесская Елисаветинская: фасадное величие, клумбы-ограды и труба первого крематория

Елисаветинская — тот самый тихий центр города, который с годами все больше теряет свою «тихость». Улица совсем небольшая, протянулась от Конной до Преображенской. А вот если пройтись по ней внимательно, то прогулка получается долгой: тут ведь что ни дом, то само величие.

Как переименовывалась старая одесская улица

Старая-старая улица Елисаветинская получила свое название в 1828 году в честь княгини Елизаветы Воронцовой. Впрочем, имеется и другая версия происхождения названия улицы: здесь селились выходцы из Елисаветграда, который был назван в честь крепости Святой Елисаветы.

С 1921 года до 2005 улица была переименована в честь историка Евгения Щепкина. В 2005 ей вернули первоначальное имя — кстати, позже, чем другим улицам старой Одессы.

Табличные указатели здесь, как водится, «в ассортименте». Можно по сей день увидеть табличку и с прежним названием улицы — Щепкина. Даже мини-гостиницу назвали «Щепка».

Так получилось: именно на Елисаветинскую выходят боковые фасады сразу нескольких учебных заведений — и Ришельевского лицея, и ОНУ, и Институт холода, криотехнологий и экоэнергетики ОНАПТ.

Здания на одесской Елисаветинской — сама история

Кстати, самое запоминающееся «по внешности» здание, построенное в «мавританском стиле» (бывшая водолечебница, а в начале прошлого века — арт-кафе «ХЛАМ»), сегодня тоже имеет непосредственное отношение к Институту холода. Фасад и по сей день поражает необычностью, хотя, как рассказывают знатоки одесской старины, мы сегодня его видим в более «упрощенном» варианте. С него давно «исчезли» башенки и иные элементы декора.

С Елисаветинской имеется вход во двор ОНУ. И именно с этой старой улицы можно увидеть отлично сохранившуюся старую трубу первого одесского крематория. Как рассказывает доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой прикладной лингвистики ОНУ Наталья Кондратенко, первый одесский крематорий появился для сжигания органических останков, то есть, мышек-крысок и других животных, над которыми ставили опыты студенты и преподаватели университета.

Казалось бы, вся небольшая Елисаветинская — это здания, так или иначе связанный с наукой и образованием. Но это не совсем так. Здесь каждый жилой дом за малым исключением имеет свою богатейшую историю, загадку и особую примету. Вообще получилось как-то удивительно: почти каждое здание построено в «собственном» стиле, а все вместе выглядит очень гармонично.

Ну а вообще тут ведь что ни дом, то целая история со своим неповторимым лицом. И сохранить бы ее, привести бы фасады в порядок. К счастью, стало недавно известно, что власти собираются облагородить фасад жилого здания, и по сей день именуемого «домом Мицкевича».

А этот известнейший дом под номером четыре! У него три проходных двора, выводит он вас на ул. Пастера. Знаменит тем, что считается самым киношным, с сохранившимся старинным колодцем (цистерной), современными прикольными муралами. А недавно жители двора превратили ствол павшего дерева в арт-объект. И, кстати, имеются здесь и свои клумбы.

На одесской Елисаветинской — все в «ассортименте»

Клумбы — вообще одна из современных примет Елисаветинской, равно как и самые разные цветнички.

На небольшой Елисаветинской вообще все — в «ассортименте». Улица богата и оградами: что-то сохранилось от прежних времен, но абсолютное большинство их — современные. Коты, песики, голуби и будки-котодомики встретятся вам здесь обязательно! Часто все это можно увидеть на тех самых клумбах с мини-оградами.

На Елисаветинской не сохранились рельсы проходящей здесь когда-то конки, а потом и трамвая. Сегодняшнее дорожное покрытие тротуаров изобилует разнообразием: кусочки старины, небольшие участки с лавовыми плитами, современная плитка, «латки» на асфальте. Ну и, конечно же, встретит вас здесь самый настоящий балконный ассортимент.

А одной из самых современных примет тихой улицы является тот факт, что она кажется сплошной стоянкой: авто на приколе здесь выстраиваются стройными рядами.

И еще. Елисаветинская красуется обилием вечнозеленых уличных елей. Одну-две из них обычно украшают к Новому году…

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Фото Марии Котовой