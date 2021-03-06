Одесситов зовут не внеочередную вакцинацию от коронавируса – как записаться?

Соответствующее обращение опубликовано на странице центра в Facebook.

Как сообщается, вакцинировать всех желающих решено во исполнение приказа Минздрава Украины «О внесении изменений в дорожную карту по внедрению вакцины от COVID-19». Напомним, такое решение было принято с целью рационального использования избыточных доз вакцин.

В облздраве приглашают на вакцинацию как лидеров мнений, общественных деятелей, культуры и спорта, лидеров религиозных сообществ (с тем, чтобы их личный пример поспособствовал повысить уровень доверия к вакцинации в обществе), так и обычных граждан, желающих сделать прививку как можно скорее.

Зарегистрироваться на вакцинацию можно здесь.

❗️📣 Друзі! Гарна новина! 📑💉 У зв’язку з затвердженням Наказу МОЗ від 01.03.2021 № 369 “Про внесення змін до Дорожньої… Опубликовано Одеський обласний центр громадського здоров’я Понедельник, 1 марта 2021 г.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, при каких условиях разрешено делать прививку от коронавируса тем, кто не включен в приоритетный список вакцинации.

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