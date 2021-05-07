Одесса подтвердила возможность проводить марафоны мирового класса

Этот документ подтверждает, что беговая трасса (со стартом на ул. Дерибасовской), проходящая по центру города, соответствует требованиям этой спортивной организации и в Одессе могут проводить марафоны мирового уровня.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии Одессы.

В 2021 году первым таким событием станет «Нова Пошта півмарафон. Одеса», который состоится 29 – 30 мая и соберет более 2000 бегунов.

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