Общественные слушания в Одессе хотят провести в режиме онлайн

Туризм на диване: онлайн-экскурсии лучшими музеями мира Во время карантина лучшие музеи мира открыли свои залы для онлайн-экскурсий. Сегодня такие виртуальные путешествия особенно актуальны. Их прелесть в том, что самые известные шедевры мирового искусства теперь можно увидеть не выходя из дома. ПОДРОБНЕЕ

Легко, просто и эффективно: как построить бизнес с «CRM Bitrix24» В ХХІ веке в любой сфере предпринимательства не обойтись без цифровых технологий. Для того, чтобы о продукции узнали как можно больше людей, а работа шла плодотворно, нужно правильно организовать рабочий процесс. ПОДРОБНЕЕ