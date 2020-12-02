Общественные слушания в Одессе хотят провести в режиме онлайн

Общественные слушания в Одессе, назначенные на 4 декабря, пройдут в форме интернет-конференции.
Как сообщили в пресс-службе мэрии города, соответствующие изменения внесены в распоряжение городского головы от 14 сентября этого года из-за эпидемии коронавируса и увеличения числа зараженных COVID-19.
В горсовете также напомнили, что предстоящие слушания коснутся вопросов возвращения предыдущих названий некоторым объектам одесской топонимики.
Зарегистрироваться для участия в интернет-конференции можно будет на сайте Одесского горсовета.
Начало конференции – в 16:00.
Напомним, ранее в Одессе назначили общественные слушания, на которых будет рассмотрен вопрос о возвращении бывших названий двум улицам. В частности, планируется обсудить возможность возвращение названия Маршала Жукова проспекту Небесной Сотни, а улице Инглези – 25-й Чапаевской дивизии.
Фото: livingasia.online