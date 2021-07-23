Новый инклюзивный пляж Одессы: чудо или норма?

Недавно в Одессе в районе пляжа «Дельфин» появился инклюзивный пляж. «Одесская жизнь» отправилась посмотреть, как там всё обустроено, а заодно и выяснить, как туда могут добраться люди с инвалидностью.

Как и где работает пляж?

Новый инклюзивный пляж находится между траверсами №12 и №13, рядом с пляжем «Калетон». Его территория — 4 тыс. квадратных метров. Тут есть четыре пандуса в воду, специальных лифт, деревянный настил, специализированные санузлы, раздевалки, душ, медицинский пункт, спасательная вышка, две детских площадки и 120 шезлонгов. Кроме того, тут дежурят два электрокара, один из которых оборудован для колясочников. Особая гордость — две коляски «амфибии», на которых инвалидов спускают в воду. И тут очень чисто — видно, что убирают.

Пляж работает с 08:00 до 20:00. Всё это время людям с инвалидностью помогают бич-бои.

«Когда разрабатывали этот пляж, мы консультировались с обществами инвалидов, инклюзивными центрами. Мы учли все пожелания. У нас, например, пандус — это дорогостоящая конструкция 46 метров длинной. В правилах ДБН (Державні будівельні норми, — авт.) наклон пандуса не должен быть больше восьми градусов, у нас — шесть. Человек по такому пандусу может самостоятельно спуститься и подняться. В городе практически нигде такого нет», — рассказывает управляющий пляжем Денис Цуркан.

Пляж создан и функционирует за счет частных инвестиций — компании Degas Group и Юрия Дегаса. Пользование всеми удобствами — бесплатно.

Как добраться?

К любой локации в Одессе для инвалидов-колясочников добраться не просто. Удобные пандусы в городе — редкость, на дрогах попадаются ямы, в троллейбус или трамвай попасть — большая удача, а в маршрутку — практически нереально. Чаще всего люди используют такси, собственное авто или электроколяски. Есть еще вариант — городские автобусы, приспособленные для инвалидов, — они ходят по определенному расписанию.

Конкретно на этот пляж часто привозят людей группами, организованными районными обществами инвалидов. «С понедельника по пятницу сюда приезжают группы автобусами районных обществ инвалидов. Людей подвозят вверх или на низ. Мы их встречаем и уже привозим сюда на электрокарах. Также к нам приезжают дети из детских домов. Если человек без сопровождающего, то, как правило, он приезжает на электроколяске», — говорит Денис.

Таким образом, чтобы попасть на инклюзивный пляж, необходимо добраться до парковки над пляжем «Калетон», а там набрать номер (050) 344 41 11. За вами приедет бич-бой на электрокаре и отвезёт вниз. При необходимости задействуют специальный лифт.

Что думают люди с инвалидностью?

Одесситка Ольга Владимировна отдыхает здесь третий раз. Женщина живёт на улице Сегедской и добирается сюда на коляске в сопровождении своей дочери. Путь занимает 45 минут.

— У нас не всегда есть возможность воспользоваться общественным транспортом. А если едет много народу, то это вообще нереально. Тут есть очень крутой спуск и соответственно подъем. Меня сопровождает дочка и ей очень тяжело толкать коляску. В следующий раз мы уже воспользуемся возможностью, чтоб нас сверху забрали на электрокаре. Пляж оцениваю положительно. Видела, как людей погружают в воду, одевают им жилеты, пристёгивают и купают. Считаю, что это очень здорово. Потому что люди, которые не могут двигаться, тоже должны загорать и купаться.

Инна Верро отдыхает на пляжах очень редко — сложно добираться, да и по самому песку на коляске перемещаться невозможно. Узнав об открытии инклюзивного пляжа, она побывала здесь вместе с семьёй:

— Тенты в большом количестве, душ, дощатые широкие дорожки до самой воды, на которых могут разминуться пару колясок. Все, и правда, удобно и гостеприимно, манит доступностью. Один минус: все лежаки полностью заняты ходячими людьми. Колясочники кружили по пляжу без возможности приземлиться на лежак. К сожалению, со специальным пляжем повторяется история специальных мест для парковки, которые частенько заняты, — отмечает Инна. — На этом пляже, кстати, побывали мои друзья, немецкая команда по фехтованию на колясках. Они сказали, что пляж не восхитительный, как я его вижу, а нормальный. Так выглядят пляжи за границей. Они удобны для всех групп населения и маломобильных в том числе. Но повторюсь, даже с учётом трудностей ландшафта, такой пляж — чудо для нас. Знать, что есть такое место, где я смогу подойти к воде близко, очень приятно.

Отметим, что в городе есть еще три пляжа, приспособленные для людей с инвалидностью, — на 11-ой станции Большого Фонтана, в «Аркадии» и «Лузановке». Они обустраивались за бюджетные средства. Однако оснащение у них гораздо скромнее.

— На 11-й станции — всё заставлено машинами. Недавно я там был. Мне от дома туда ближе на два километра ездить, но тут (на инклюзивном пляже, — авт.) гораздо удобнее, — рассказывает сотрудник инклюзивного пляжа Николай Бойко. — Город каждый год туда вкладывает сумасшедшие деньги, но там нет ни менеджера, никакого управляющего. Я не видел там бич-боев. Там есть шезлонги, а крыши нет. Рукомойник так и не работает. Туалеты изначально были с поручнями, хорошие. Но их сделали платными. Рядом посадили бабушку, которая моет всё грязной тряпкой, а потом этими же грязными руками даёт людям сдачу. А здесь есть даже специальная розетка для подзарядки электроколясок.

Расписание автобусов, приспособленных для лиц с инвалидностью, на июль:

Маршрут № 105а:

– ул. Холмистая: 8:00, 12:10, 16:50, 18:50;

– ул. Седьмой Пересыпская: 08:15, 12:25, 17:05, 19:05.

Тел. диспетчера маршрута: 34-77-07.

Маршрут № 121:

– просп. Небесной Сотни: 6:24, 10:24, 14:14, 18:14;

– ул. Ак. Сахарова: 8:09, 12:09, 15:59, 19:59.

Тел. диспетчера маршрута: 0671468858.

Маршрут № 145:

– ул. Высоцкого: 8:10, 10:40, 13:12, 15:44, 18:16;

– ул. Левитана (ж/м «Радужный»): 7:15, 8:45, 12:17, 14:49, 17:21.

Тел. диспетчера маршрута: 787-15-87.

Маршрут № 148:

– ул. Архитекторская: 7:07, 8:41, 11:00, 13:14, 17:22, 18:56;

– просп. Александровский: 7:54, 9:28, 11:47, 14:01, 15:35, 18:09, 19,43.

Тел. диспетчера маршрута: 700-35-28.

Маршрут № 149:

– ТЦ «Эпицентр» (ул. Небесной Сотни): 7:30, 9:50, 17:30;

– просп. Александровский: 8:42, 11:10, 18:50.

Тел. диспетчера маршрута: 787-15-87.

Маршрут № 150:

– ул. Ак. Королева: 7:40, 12:07, 16:21;

– просп. Александровский: 8:26, 12:54, 17:08.

Тел. диспетчера маршрута: 34-77-07.

Маршрут № 168:

– ул. М. Говорова: 8:10, 10:00, 12:30, 13:30,, 16, 50, 17:00;

– маг. “Копейка”: 6:30, 9:50, 11:45, 14:10, 15:15, 18:30, 18:45.

Тел. диспетчера маршрута: 34-77-07, 721-27-87.

Маршрут № 175:

– Мемориал 411-й батареи: 6:29, 9:30, 12:10, 14:50, 17:50;

– «Аптека Гаевского»: 7:40, 10:41, 13:21, 16:40, 19:20.

Тел. диспетчера маршрута: 743-23-86.

Маршрут № 185:

– Мемориал 411-й батареи: 6:50, 9:25, 12:20, 15:10, 17:00;

– «Аптека Гаевского»: 08:05, 10:42, 13:40, 16:30, 18:20.

Тел. диспетчера маршрута: 743-23-86.

Маршрут № 190:

– ул. Паустовского: 6:02, 8:02, 10:02, 12:02, 14:02, 16:02;

– Итальянский бульвар: 6:55, 9:02, 11:02, 13:02, 15:02, 15:25, 17:02.

Тел. диспетчера маршрута: 756-70-28, 787-15-87.

Маршрут № 191:

– Мемориал 411-й батареи: 06:00, 7:07, 7:40, 9:22, 11:20, 12:37, 13:00, 14:52, 15:40, 17:20, 18:02 20:27;

– Пересыпский городов: 5:48, 6:50, 8:30, 9:06, 12:10, 12:26, ​​13:50, 14:33, 16:30, 17:51, 18:10, 21: 11.

Тел. диспетчера маршрута: 721-27-87, 787-15-87.

Маршрут № 197:

– Мемориал 411-й батареи: 7:00, 9:15, 15:10, 17:20;

– Слободка (Онкодиспансер): 8:10, 10:25, 16:20, 18:30.

Тел. диспетчера маршрута: 34-77-07.

Маршрут № 201:

– ул. Николая Аркаса: 6:30, 7:40, 8:50, 10:00, 11:10, 12:20, 13:30, 14:40, 15:50 17:00, 18:10, 19:20;

– ж/д вокзал: 6:30, 7:40, 8:50, 10:00, 11:10, 12:20, 13:30, 14:40, 15:50, 17:00, 18:10, 19:20.

Тел. диспетчера маршрута: 098-76-00-460, 728-42-71.

Маршрут № 208:

– ул. Шишкина «Колледж нефтегазовых технологий»: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30, 20:30;

– ул. Промышленная: 7:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00.

Телефон диспетчера маршрута: 067-49-10-252, 728-42-71.

Маршрут № 210:

– ж / м “Школьный”: 8:00, 10:30, 13:00;

– ЦПВ Мост (ул. Приморская): 9:15, 11:45, 14:15.

Тел. диспетчера маршрута: 756-70-28.

Маршрут № 220А:

– Рыбпорт: 7:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00;

– Экономический университет: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30.

Тел. диспетчера маршрута: 743-82-02.

Маршрут № 221:

– Красный хутор: 7:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00;

– Новый рынок: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30.

Тел. диспетчера маршрута: 743-82-02.

Маршрут 232а:

– ул. Ак. Вильямса: 08:15, 13:30, 17:30;

– ул. Ак. Заболотного: 6:35, 11:00, 15:40.

Тел. диспетчера маршрута: 756-70-28.

Маршрут № 250:

– ул. Жолио-Кюри: 6:30, 8:40, 11:10, 13:30, 16:00;

– ул. Преображенская: 7:30, 9:40, 12:10, 14:30, 17:00.

Тел. диспетчера маршрута: 756-70-28.

Читайте также публикацию “Одесской Жизни” о других пляжах для людей с инвалидностью и условиях там.

Фото Марины Анимуцкой