Не коронавирусом единым: в Одессе за неделю стало меньше больных гриппом в ОРВИ

За прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Одессе снизилась на 1,3% по сравнению с предыдущей неделей, и составила 3136 случаев. По данным Одесского областного лабораторного центра, это соответствует сезонному уровню и находится значительно ниже эпидемического порога.

Среди заболевших 54,3% составляет взрослое население. Между тем, заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей в возрасте до 17 лет за неделю снизилась на 23,7%.

Помимо этого, за неделю областной лабораторный центр регистрировал лишь единичные случаи острых кишечных инфекций, вирусных гепатитов и воздушно-капельных инфекций. А случаев дифтерии, кори, краснухи, эпидемического паротита в Одессе и вовсе не отмечалось.

Также сообщается, что по состоянию на 5 января, с начала эпидемии коронавируса зарегистрировано 32 910 случаев COVID-19 у жителей Одессы. В том числе 23 270 человек уже выздоровели, а 9114 пациентов продолжают лечение.

Как сообщала «Одесская жизнь», в Одесской области за сутки зафискировали 682 новых случая коронавируса. В Украине за сутки, по данным на вторник, 5 января, подтвердили 5 334 новых случая COVID-19.

Фото: avitsenna.uz