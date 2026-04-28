Ключевые моменты:

Новый объект на трассе М-15 позволит оптимизировать транспортные потоки и уменьшить нагрузку на подъездные пути к границе с Румынией.

Площадь новой зоны отдыха составляет 1,7 га; она рассчитана на 46 мест для грузовых авто и 13 мест для легковых машин.

Строительство является частью инициативы ЕС «Шляхи солідарності».

Как сообщает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, строительные работы уже вышли на финальный этап. Специалисты завершили планировку основы покрытия, смонтировали каркасы зданий, уложили плитку, систему фильтрации сточных вод и укрепили откосы бетонными плитами.

В настоящее время на объекте продолжается монтаж внутренних инженерных систем: вентиляции, электросети и сантехники. Параллельно рабочие занимаются благоустройством территории – озеленением, созданием пешеходных дорожек и зон отдыха.

Новая площадка должна увеличить пропускную способность пункта пропуска и улучшить условия для водителей и пассажиров. Кроме того, благодаря оптимизации транспортных потоков снизится нагрузка на подъездные пути к границе с Румынией.

Площадь зоны отдыха и отстоя транспорта составит 1,7 га. Она будет рассчитана на 46 мест для грузовиков и 13 – для легковых автомобилей, включая два места для людей с инвалидностью.

Строительство ведется в рамках программы CEF по модернизации международного пункта пропуска «Рени – Джурджулешты». Половину стоимости проекта покрывает грант ЕС по программе «Механизм «Соединение Европы», еще 50% финансируется из государственного бюджета Украины.

Проект является частью европейской инициативы «Пути солидарности» и относится к числу приоритетных.

