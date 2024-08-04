Новости Одессы и Одесской области

На одесском побережье взорвали якорную мину (фото)

На одесском побережье взорвали якорную мину (фото)

Сегодня, в воскресенье, 4 августа 2024 года, в Одесской области военные моряки уничтожили очередную опасную находку – морскую мину.

Об этом сообщили в пресс-службе Командования Военно-Морских Сил ВСУ.

«Сегодня в Одесской области была обнаружена очередная опасная находка – якорная мина, которую вынесло на побережье. Силами и средствами ВМС ВС Украины боеприпас был обезврежен путем контролируемого подрыва с соблюдением всех необходимых мер безопасности», – говорится в сообщении.

Якорную мину нашли в Одесской области

Военные напоминают: в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться, касаться или пытаться самостоятельно перемещать либо обезвреживать. Необходимо оповестить о находке соответствующие службы.

Вы также можете узнать: Мины: какие бывают, как выглядят и как от них уберечься одесситам (фото)

Стоит отметить, что на побережье Черного моря постоянно сохраняется минная опасность, а во время шторма она усиливается. Отдыхать желательно на официально открытых пляжах.

Также «Одесская жизнь» сообщала, что информацию о более 80 пляжах, расположенных вдоль береговой линии Одессы, теперь можно отслеживать на интерактивной карте.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua