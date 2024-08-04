На одесском побережье взорвали якорную мину (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе Командования Военно-Морских Сил ВСУ.

«Сегодня в Одесской области была обнаружена очередная опасная находка – якорная мина, которую вынесло на побережье. Силами и средствами ВМС ВС Украины боеприпас был обезврежен путем контролируемого подрыва с соблюдением всех необходимых мер безопасности», – говорится в сообщении.

Военные напоминают: в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться, касаться или пытаться самостоятельно перемещать либо обезвреживать. Необходимо оповестить о находке соответствующие службы.

Стоит отметить, что на побережье Черного моря постоянно сохраняется минная опасность, а во время шторма она усиливается. Отдыхать желательно на официально открытых пляжах.

Также «Одесская жизнь» сообщала, что информацию о более 80 пляжах, расположенных вдоль береговой линии Одессы, теперь можно отслеживать на интерактивной карте.