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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині школяр вигадав історію про власне викрадення, аби не йти до школи

На Одещині школяр вигадав історію про власне викрадення, аби не йти до школи

Хлопець повідомив, що у школі в нього був конфлікт з одним із викладачів.

Про це повідомляє Любашівське відділення поліції в Одеській області.

Вчора, 13 грудня, до Любашівського відділення поліції звернулася місцева мешканка із повідомленням про те, що близько 10 години ранку невідомі чоловіки нібито намагалися посадити її сина до автомобіля.

Для перевірки вказаного повідомлення на місце події негайно були скеровані поліцейські. В ході опитування свідків та перегляду записів з камери зовнішнього відеоспостереження подія не підтвердилася.

Опитаний в присутності батьків та психологів хлопець повідомив, що історію з викраденням вигадав, аби не йти до школи через конфлікт з одним із викладачів.

З дитиною та його матір’ю проведена профілактична бесіда. Наразі вирішується питання про притягнення жінки до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП (невиконання  батьками або особами, що їх замінюють обов’язків щодо виховання дітей).

Шановні батьки, цікавтеся інтересами своїх дітей, розповідайте їм про негативні наслідки спілкування із незнайомцями, які пропонують «підвезти додому», «показати тваринку», «пригостити солодощами» та таке інше. Тримайте з дітьми постійний телефонний зв’язок, контролюйте їх маршрут пересування, домовляйтеся про час їх прибуття у місце призначення та повернення додому.

Фото ілюстративе: LexInform

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