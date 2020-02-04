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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині фермери почали вирощувати суницю в міні-теплицях

На Одещині фермери почали вирощувати суницю в міні-теплицях

Вирощують ягоду з допомогою Італійської технології

Про це повідомляє прес-служба компанії «ФруТек», пише АгроНовини.

– Цю технологію запозичили з Італії, де місцеві фермери часто використовують таку просту та недорогу конструкцію для захисту рослин від граду та птахів. На відміну від італійських виробників, які в якості захисного матеріалу зазвичай обирають сітку, ми вирішили використати агроволокно, яке забезпечило ще й захист від весняних заморозків та більш раннє дозрівання врожаю, — йдеться у повідомленні.

При виборі сортів компанія «ФруТек» в першу чергу хотіла використати перевагу географічного розташування власного поля, яке знаходиться на півдні Одеської обл., тобто отримати ранню продукцію для реалізації у свіжому вигляді. Тому компанія зупинила свій вибір на трьох основних сортах.

В минулому році вся продукція була зібрана протягом травня. Більш ранній період збору у поєднанні з високою якістю продукції в підсумку забезпечили виробнику хороший прибуток.

Серед усіх сортів, ФруТек найбільше відзначив новий надранній сорт Квікі, збір урожаю якого почався на 6 днів раніше ніж сортів Клері та Лофті (Амі), а також сорт Лофті (Амі) за його дуже високу урожайність.

– Ягода обох цих сортів має відмінну транспортабельність та лежкість, що дозволяло зберігати, транспортувати та реалізовувати ягоду протягом 5 днів навіть без охолодження!, — йдеться у повідомленні.

Фото: АгроНовини

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