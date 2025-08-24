Ключевые моменты:

Подозреваемый — 24-летний гражданин РФ Илья Рыбин, связанный с разведкой рф. Он разработал план убийства военкома на Одесчине, привлекая одессита.



СБУ под контролем инсценировала взрыв авто военкома, чтобы разоблачить организатора. Россиянин заплатил исполнителям более 23 тысяч долларов в криптовалюте.



Кроме теракта, Рыбин заказал оружие, которое закопали в парке Одессы.

Россиянин планировал теракт на Одесчине: что известно

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении гражданину РФ Илье Рыбину. Его обвиняют в покушении на террористический акт и убийство.

Следствие считает, что в начале 2025 года Рыбин, связанный с российской разведкой, разработал детальный план ликвидации руководителя Березовского РТЦК и СП. Для этого он обратился к жителю Одессы, однако тот сообщил о враждебном замысле СБУ.

Дальнейшие события разворачивались под контролем спецслужбы. По сценарию, одессит должен был найти киллеров, которые будут следить за военным и убьют его. Рыбин отправил «техническое задание» с требованием зафиксировать расправу на видео и подтвердить смерть контрольным выстрелом или перерезанием горла.

Гражданин РФ передал исполнителям 20 тысяч долларов в криптовалюте и пообещал помощь с бегством в Молдову. 6 июня 2025 года правоохранители инсценировали подрыв служебного авто военкома. В информационное пространство распространили сообщение о «гибели».

Увидев кадры «теракта» в СМИ, Рыбин решил, что преступление состоялось, и отправил еще 3 тысячи долларов организатору. Также он заказал два автомата Калашникова и 60 патронов. Оружие, которое купил подконтрольный свидетель, закопали в тайнике в городском парке и передали координаты заказчику.

Таким образом, СБУ задокументировала преступные действия россиянина, которому теперь грозит суровое наказание.

