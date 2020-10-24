На кресло мэра Одессы претендуют 23 кандидата – кого будут выбирать?

Завтра, 25 октября, в день местных выборов, одесситы будут выбирать городского голову. В преддверии этого важного политического события «Одесская жизнь» решила напомнить читателям, за кого им предстоит отдать свои голоса.
Итак, по окончательным данным Центризбиркома, на кресло мэра Одессы претендуют 23 кандидата:
- Геннадий Труханов – от партии «Доверяй Делам»;
- Наталья Делиева – от партии «Голос»;
- Олег Филимонов – от партии «Слуга народа»;
- Сергей Калинчук – от партии «За майбутнє»;
- Петр Обухов – от партии «Европейская солидарность»;
- Эдуард Гурвиц – от партии «Блок Эдуарда Гурвица»;
- Сергей Кивалов – от партии «Украинская морская партия»;
- Николай Скорик – от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»;
- Сергей Варламов – от партии «Национальный корпус»;
- Олег Михайлик – самовыдвиженец;
- Юрий Печерский – самовыдвиженец;
- Станислав Домбровский – самовыдвиженец;
- Михаил Кузаконь – самовыдвиженец;
- Морис Ибрагим – самовыдвиженец;
- Виктория Стоянова – самовыдвиженка;
- Игорь Щербина – самовыдвиженец;
- Альберт Байжанов – от партии «За права людини»;
- Евгений Червоненко – от партии «Наш край»;
- Максим Болдин – от партии «Победа Пальчевского»;
- Дарт Вейдер – от партии «Блок Дарта Вейдера»;
- Мария Трунина – самовыдвиженка;
- Георгий Селянин – от партии «Батькiвщина»;
- Геннадий Чижов – от партии «Сила и честь».
Как сообщалось ранее, Одесса вышла на первое место среди украинских городов по числу кандидатов на кресло городского головы.
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