На кресло мэра Одессы претендуют 23 кандидата – кого будут выбирать?

Социологи проведут несколько экзит-полов в день выборов Завтра, 25 октября, социологическая группа “Рейтинг” представит результаты опросов, которые проводятся в день выборов, а также ответы на 5 вопросов президента. ПОДРОБНЕЕ

Труханов: в Приморском районе появится еще одна благоустроенная зеленая зона Мэр Одессы Геннадий Труханов дал старт работам по благоустройству зеленой зоны на ул. Армейской. В квартале, где планируется благоустроить сквер, расположены Одесский лицей “Европейский” и многоэтажные жилые дома. ПОДРОБНЕЕ