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На кресло мэра Одессы претендуют 23 кандидата – кого будут выбирать?

На кресло мэра Одессы претендуют 23 кандидата – кого будут выбирать?

Завтра, 25 октября, в день местных выборов, одесситы будут выбирать городского голову. В преддверии этого важного политического события «Одесская жизнь» решила напомнить читателям, за кого им предстоит отдать свои голоса.

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Итак, по окончательным данным Центризбиркома, на кресло мэра Одессы претендуют 23 кандидата:

  1. Геннадий Труханов – от партии «Доверяй Делам»;
  2. Наталья Делиева – от партии «Голос»;
  3. Олег Филимонов – от партии «Слуга народа»;
  4. Сергей Калинчук – от партии «За майбутнє»;
  5. Петр Обухов – от партии «Европейская солидарность»;
  6. Эдуард Гурвиц – от партии «Блок Эдуарда Гурвица»;
  7. Сергей Кивалов – от партии «Украинская морская партия»;
  8. Николай Скорик – от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»;
  9. Сергей Варламов – от партии «Национальный корпус»;
  10. Олег Михайлик – самовыдвиженец;
  11. Юрий Печерский – самовыдвиженец;
  12. Станислав Домбровский – самовыдвиженец;
  13. Михаил Кузаконь – самовыдвиженец;
  14. Морис Ибрагим – самовыдвиженец;
  15. Виктория Стоянова – самовыдвиженка;
  16. Игорь Щербина – самовыдвиженец;
  17. Альберт Байжанов – от партии «За права людини»;
  18. Евгений Червоненко – от партии «Наш край»;
  19. Максим Болдин – от партии «Победа Пальчевского»;
  20. Дарт Вейдер – от партии «Блок Дарта Вейдера»;
  21. Мария Трунина – самовыдвиженка;
  22. Георгий Селянин – от партии «Батькiвщина»;
  23. Геннадий Чижов – от партии «Сила и честь».

Как сообщалось ранее, Одесса вышла на первое место среди украинских городов по числу кандидатов на кресло городского головы.

Читайте также: Что готовы делать претенденты на пост мэра для решения главных городских проблем?

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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