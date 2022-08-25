На 411-й батарее в Одессе заработала выставка уничтоженной российской техники

Новые законы Украины и страны-агрессора: так чей режим «фашистский»? В ходе украинско-русской войны взаимные обвинения с фразами «фашистский режим» и «неправовое государство» слышны с обеих сторон. Ко Дню Независимости Украины «Одесская жизнь» подготовила обзор, где сравнила отношение к гражданам и к их законным правам в двух разных странах на примере законодательства. Итак, что же приняли у нас в Украине и во вражеской «эрэфии» за последние полгода? ПОДРОБНЕЕ

Британские журналисты нашли свидетелей массового убийства украинских пленных: дайджест Зарубежная пресса продолжает уделять повышенное внимании теме войны в Украине. Сегодня главные темы обзора: теракт в Оленевке; Турция как посредник; Атомная угроза на ЗАЭС. ПОДРОБНЕЕ