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Музеи и выставки: где провести досуг в Одессе в июне?

Музеи и выставки: где провести досуг в Одессе в июне?

Прошел почти месяц с тех пор, как культурная жизнь Одессы вышла из зоны карантина. Сегодня уже во всю работают музеи, галереи и открытые площадки: парки, скверы и прибрежные зоны.

К тому же, с 10 июня Кабмин позволил украинцам посещать и организовывать массовые культурные и развлекательные мероприятия.

Какие мероприятия одесситы могут посетить в июне, узнавала «Одесская жизнь».

Музей западного и восточного искусства

  • До 30 июня — выставка работ Леси Вербы «I`m grand/t».
  • До 12 июля — выставка графики из фонда музея «Рафаель — назавжди».
  • До 24 июня — выставка «Людина у мінливому світі».

Художественный музей

  • До 29 июня — выставочный проект «Суворі та стильні».
  • До 8 июля — проект «Реактуалізація», посвящяется 160-летию со дня рождения одесского скульптора Бориса Эдвардса.
  • До 29 августа — каждую субботу в 17.00 обзорная экскурсия основной экспозиции.
  • 14 и 29 июня в 14.00 — экскурсии по выставке Виктора Маринюка «Жить внимательно».
  • 20, 27 июня, 4, 11 июля в 15.00 — субботний курс лекций «1 перлина — 1 година».
  • 21, 28 июня в 11.00, 13.00, 15.00 — школа юного музейщика (курс для детей).
  • 21, 28 июня, 5, 12, 19, 26 июля, 2, 9, 16, 23, 30 августа в 14.00 — кураторские экскурсии.

Литературный музей

  • 18 и 25 июня в 17.00 — культурно-образовательный лекторий.
  • До 11 июля — экскурсия по саду скульптур «Все в сад!».
  • 28 июня, 26 июля, 30 августа, 27 сентября — бесплатный день в музее.

Музей современного искусства

  • 19 июня в 20.00 — презентация каталога выставки — первого печатного издания от
  • Muzeon Experimental Centre.
  • До 5 июля — выставка одесского художника Димы Эрлиха «Bored &amp; Horny».
  • Всемирный клуб одесситов
  • До 21 июня — в галерее Летнего театра «Арт Одесса» выставка фотографий Аркадия
  • Рыбака «Вокруг света».
  • До 1 июля — выставка одесской художницы Анастасии Кирилиной «Настина
  • Одесса».

Говорят очевидцы: как сейчас работают культурные площадки Одессы

Сегодня уже можно посетить практически все музеи Одессы — заказать смотровые или кураторстве экскурсии, прослушать лекции и уроки с мастер-классами, и даже поучаствовать в перформансе.

При этом, многие художественные площадки стараются соблюдать строгие правила карантина: посетителей впускают группами, а работники внимательно следят за тем, чтобы люди были в масках, некоторые даже измеряют температуру. Также музеи запаслись одноразовыми масками (при необходимости их можно приобрести на месте) и антисептикам.

Другая ситуация складывается в галереях — там такого порядка пока нет. Еще в мае, когда ситуация с заболеваемостью оставляла желать лучшего, люди не особо обращали внимание на социальную дистанцию, а многие даже не надевали маски.

Напомним, кинотеатры в Украине пока не откроют. 

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