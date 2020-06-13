Музеи и выставки: где провести досуг в Одессе в июне?

Прошел почти месяц с тех пор, как культурная жизнь Одессы вышла из зоны карантина. Сегодня уже во всю работают музеи, галереи и открытые площадки: парки, скверы и прибрежные зоны.
К тому же, с 10 июня Кабмин позволил украинцам посещать и организовывать массовые культурные и развлекательные мероприятия.
Какие мероприятия одесситы могут посетить в июне, узнавала «Одесская жизнь».
Музей западного и восточного искусства
- До 30 июня — выставка работ Леси Вербы «I`m grand/t».
- До 12 июля — выставка графики из фонда музея «Рафаель — назавжди».
- До 24 июня — выставка «Людина у мінливому світі».
Художественный музей
- До 29 июня — выставочный проект «Суворі та стильні».
- До 8 июля — проект «Реактуалізація», посвящяется 160-летию со дня рождения одесского скульптора Бориса Эдвардса.
- До 29 августа — каждую субботу в 17.00 обзорная экскурсия основной экспозиции.
- 14 и 29 июня в 14.00 — экскурсии по выставке Виктора Маринюка «Жить внимательно».
- 20, 27 июня, 4, 11 июля в 15.00 — субботний курс лекций «1 перлина — 1 година».
- 21, 28 июня в 11.00, 13.00, 15.00 — школа юного музейщика (курс для детей).
- 21, 28 июня, 5, 12, 19, 26 июля, 2, 9, 16, 23, 30 августа в 14.00 — кураторские экскурсии.
Литературный музей
- 18 и 25 июня в 17.00 — культурно-образовательный лекторий.
- До 11 июля — экскурсия по саду скульптур «Все в сад!».
- 28 июня, 26 июля, 30 августа, 27 сентября — бесплатный день в музее.
Музей современного искусства
- 19 июня в 20.00 — презентация каталога выставки — первого печатного издания от
- Muzeon Experimental Centre.
- До 5 июля — выставка одесского художника Димы Эрлиха «Bored & Horny».
- Всемирный клуб одесситов
- До 21 июня — в галерее Летнего театра «Арт Одесса» выставка фотографий Аркадия
- Рыбака «Вокруг света».
- До 1 июля — выставка одесской художницы Анастасии Кирилиной «Настина
- Одесса».
Говорят очевидцы: как сейчас работают культурные площадки Одессы
Сегодня уже можно посетить практически все музеи Одессы — заказать смотровые или кураторстве экскурсии, прослушать лекции и уроки с мастер-классами, и даже поучаствовать в перформансе.
При этом, многие художественные площадки стараются соблюдать строгие правила карантина: посетителей впускают группами, а работники внимательно следят за тем, чтобы люди были в масках, некоторые даже измеряют температуру. Также музеи запаслись одноразовыми масками (при необходимости их можно приобрести на месте) и антисептикам.
Другая ситуация складывается в галереях — там такого порядка пока нет. Еще в мае, когда ситуация с заболеваемостью оставляла желать лучшего, люди не особо обращали внимание на социальную дистанцию, а многие даже не надевали маски.
Напомним, кинотеатры в Украине пока не откроют.