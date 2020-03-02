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Новости Одессы и Одесской области

Міжнародний аеропорт «Одеса» облаштував спеціальну зону для фанатів новомодних сигарет

Міжнародний аеропорт «Одеса» облаштував спеціальну зону для фанатів новомодних сигарет

Додаткову зону розмістили окремо від визначених місць паління.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного аеропорту «Одеса» у Facebook.

– Крім визначених місць для паління в залах вильоту міжнародних та внутрішніх рейсів, ви можете скористатися окремою лаунж зоною IQOS. Для лояльних користувачів доступний додатковий сервіс із очищення чи заряду пристрою. Якщо ви ніколи не користувались IQOS, експерти бренду з задоволенням проведуть вам презентацію і дадуть його протестувати, – йдеться у повідомленні.

Фото: пресслужба Міжнародного аеропорту «Одеса» у Facebook

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