Міжнародний аеропорт «Одеса» облаштував спеціальну зону для фанатів новомодних сигарет

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного аеропорту «Одеса» у Facebook.

– Крім визначених місць для паління в залах вильоту міжнародних та внутрішніх рейсів, ви можете скористатися окремою лаунж зоною IQOS. Для лояльних користувачів доступний додатковий сервіс із очищення чи заряду пристрою. Якщо ви ніколи не користувались IQOS, експерти бренду з задоволенням проведуть вам презентацію і дадуть його протестувати, – йдеться у повідомленні.

Фото: пресслужба Міжнародного аеропорту «Одеса» у Facebook

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