Минздрав одновил карантинное зонирование в связи с коронавирусом: что изменилось

Одесская мэрия уходит на дистанционку: куда обращаться горожанам Сотрудники мэрии Одессы в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу с 12 марта переходят на дистанционный формат работы. ПОДРОБНЕЕ

Одесский облсовет переходит на удаленку Одесский областной совет и его аппарат переходит на дистанционный режим работы в связи с ситуацией с коронавирусом в регионе. ПОДРОБНЕЕ