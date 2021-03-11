Минздрав одновил карантинное зонирование в связи с коронавирусом: что изменилось

Министерство здравоохранения обновило карантинное зонирование регионов по коронавирусу. В “оранжевую” зону добавили соседнюю с Одесской Николаевскую область.
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Об этом по состоянию на 11 марта сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, в “красной” зоне карантина с самыми сильными ограничениями остаются четыре области – Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.
В “оранжевой” зоне – Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.
Остальные области находятся в “желтой” зоне карантина – Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.
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