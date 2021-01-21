“Минирование” детсадов Одессе: Труханов попросил найти “отморозка”

Мэр Одессы Геннадий Труханов отреагировал на ситуацию с ложными минированием детсадов в городе.

Он обратился с просьбой к полиции найти “отморозка”.

“Третий раз за месяц поступает информация о массовом минировании одесских садиков. В очередной раз сотни маленьких детей выгоняют в мороз на улицу, пока правоохранители проверяют помещения. У меня большая и личная просьба к полиции: найдите отморозка, «минирующего» детские сады, как можно быстрее”, – написал Труханов в Фейсбук.

Напомним, что в среду, 20 января, полиция целый день искала взрывчатку в 186 детских садах Одессы. Сообщение о минировании оказалось ложным.

Читайте также: Мина ежедневного действия: почему полиция не может победить ложных «минеров»?