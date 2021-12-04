Мерзнущие Черёмушки и огромная новогодняя елка: новости Одессы за 3 ноября

Застройка морских склонов продолжается. Возле одесского пляжа “Отрада” появится новострой в 5 этажей.

В Одессе на время закрывают улицу Житомирскую. Мы рассказывали, как там теперь будет ходить транспорт.

Вытеснит ли одесский электротранспорт городские маршрутки? – разбирался депутат горсовета и урбанист Петр Обухов.

А мы разбирались какие новые налоги ждут украинцев в 2022 году

Общественные активисты и одесские пожарники решили «напугать» школьников нарисованной сгоревшей комнатой

Также «Одесская жизнь» уделила внимание растущим ценам на продукты вматериале: Дорожает всё — что лучше купить к Новому году заранее?

В Одесской Опере пройдет премьера обновленной сказки «Изумрудный город», а у памятника Дюку военные Украины и Канады устроят флэшмоб

И двух недель не проездил новенький “Дунайский экспресс” из Одессы в Измаил, как его забросали камнями

Черемушки остались сегодня без отопления. «Одесская жизнь» разбиралась в причинах.

Но несмотря на все неприятности и трудности, город продолжает готовиться к Новому году: в Одессе уже установили 15-метровую живую елку в парке Шевченко.

А на Екатерининской у знаменитого одесского «Запорожца» случилось неожиданное новогоднее обновление и появился зверь-водитель

Также стало известно, что печь одесского крематория нуждается в ремонте и в Одессе временно не будет ходить трамвай №10