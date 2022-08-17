Годовщина Независимости: ждать ли массового обстрела Украины 24 августа?

24 августа Украина отметит 31-летие своей Независимости. Также в этот день исполнится полгода с момента полномасштабного вторжения России в наше государство. В Одессе за последние дни воздушных тревог стало меньше, но активизируется ли враг 24 августа? Мы спросили экспертов.

«Конечно, некоторые провокации будут. Я не исключаю, что россия накопит достаточное количество средств для осуществления не такого массированного обстрела, как 24 февраля, но достаточного, чтобы испортить праздник в Украине», – объясняет военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

С ним согласен и другой военный эксперт Олег Жданов.

«Я думаю, что они накапливают достаточное количество ракет для того, чтобы осуществить максимально по возможности массированный ракетный удар по нашей территории. Возможно, их будет несколько, и они растянут его с 23 по 25 августа. А может быть, один удар – 24 августа. Но это они так просто не покинут. Я думаю, что это затишье перед бурей», – делится мыслями Жданов.

По словам Александра Коваленко, факт накопления россией нового оружия в кордню из Украины уже известен.

«К границе с Украиной свозят большое количество прежде ЗУР ЗРК С-300 – это ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300, которые сегодня используются не столько как средство ПВО для уничтожения воздушных объектов, а для нанесения ударов по поверхности, по наземным целях и ими могут обстрелять приграничные районы Украины с территории России. Также увеличивается концентрация авиации, в частности, истребителей МИГ-31 и ракет Х-47М «Кинжал» — это одни из немногочисленных ракет россии, которые довольно трудно перехватить ПВО Украины. Хорошо, что этих ракет в России меньше 40 единиц. И накопление этих средств, прежде всего ракет, говорит о том, что россия действительно может пойти на кровавую провокацию 24 августа», — сообщает Александр Коваленко.

Еще одной причиной возможного увеличения ракетных обстрелов могут стать последние успехи Украины в Крыму: ликвидация аэродрома в Новофедоровке и состав боеприпасов у Джанкоя. По крайней мере, так считает мэр Житомира Сергей Сухомлин.

«После Крыма, после аэродрома «Саки», после взрыва складов в Джанкое, понятно, что в России есть попытки испугать, показать, что они сильны, что у них есть ракеты, поэтому они могут абсолютно спокойно лупить в том числе и по гражданским . Поэтому просьба – не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, перейдите в укрытие», – обращается к гражданам Сухомлин.

Александр Коваленко также советует одесситам и всем украинцам не пренебрегать правилами безопасности во время воздушных тревог.

«Даже если в Одессу, например, «прилетает» не так часто, как в Николаев или Харьков, это не значит, что 24 августа не «прилетит». Не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги, потому что если вы их проигнорируете, это может быть последняя вещь, которую вы проигнорируете в своей жизни», – предупреждает Коваленко.