Кредитная история Одессы: зачем мэрия берет взаймы и сколько одесситы задолжали банкирам

28 апреля на сессии горсовета депутаты разрешили мэрии Одессы При этом мэрия до сих пор не рассчиталась с банками по предыдущим займам. Разбираем кредитную историю Одессы.

А о новом, пока еще не взятом кредите, читайте: Мэрия Одессы возьмет в долг 1,2 миллиарда гривен: на что хотят потратить деньги

Одесса – город-должник

По количеству взятых кредитов Одесса сегодня – рекордсмен среди украинских городов.

Первый кредитный договор на 1 миллиард гривень был заключен с «Украгазбанком» в конце 2017 года.

Причем, Одесса оказалась единственным городом, который взял коммерческий заем у украинских банков, да еще и под 17,5% годовых.

Но одного кредита оказалось недостаточно, и через год горсовет заключает с тем же банком еще один кредитный договор на миллиард гривень – уже под 22,4%.

В 2019 году – очередной миллиардный заем. На этот раз – у «Ощадбанка» под 19,5%.

Также с «Ощадбанком» в 2020 году мэрия заключила и последний кредитный договор – правда, «всего» на 500 млн. гривень и под 11% годовых.

За четыре года общая сумма кредитных займов Одесского горсовета составила 3,5 млрд. гривень. Из них кредиторам вернули пока что только порядка 1, 1 миллиарда. А за использование кредитных средств банкирам пришлось заплатить около 745 миллионов.

На что потратили одолженные деньги

Одолженные деньги распределяли между муниципальными управлениями капстроительства, дорожного хозяйства и департаментом городского хозяйства.

Их вкладывали в ремонты городских инфекционной и Еврейской больниц, капремонты Новощепного ряда, улицы Софиевской и спуска Маринеско, замену и модернизацию лифтов и системы внешнего освещения, капитальный ремонт внутриквартальных проездов и реконструкцию Одесского зоопарка, ремонт школ и памятников архитектуры…

Еще в 2018 году выделили деньги на замену теплотрасс на улицах Пастера, Канатной, Семинарской, Балковской, Гоголя. А спустя два года, в 2020-м их снова перекопали для очередного ремонта сетей. И деньги для «дежурной» перекладки труб, вероятно, опять одолжили.

С 2017 года все строят – не достроят школу на поселке Котовского. Сегодня дело о долгострое ушло в суд. И, по мнению правоохранителей, руководство компании-подрядчика присвоило 15,5 миллионов выделенных на строительство денег – также взятых в кредит.

А у восстановленного наконец-то дома Руссова покрывается трещинами фасад, осыпаются не только штукатурка и облицовка, но даже фрагменты скульптуры. Ворота в здание, по-прежнему, закрыты.

Правоохранители, опять-таки, в отношении подрядчика проводят досудебное расследование. А мэрия и компании, частично владевшие помещениями здания, до сих пор продолжают спорить, кому же восстановленный за деньги одесситов дом Руссова принадлежит…

То есть, одолженные деньги, отдавать которые придется одесским налогоплательщикам, порой, по сути, просто разворовываются?..

Кредит – для выживания города

Почему же при годовом бюджете 11 млрд. гривень Одессе приходится брать очередной кредит? Дело в том, что большая часть бюджетных средств идет на защищенные статьи: зарплаты, коммунальные платежи и прочие затраты, необходимые для поддержания жизнедеятельности города. На бюджет развития – лишь порядка 20%. В этом году – примерно, 2,5 млрд. гривень. И, конечно, на капитальные ремонты и закупки этих денег не хватает.

– Если мы берем кредит, его надо бросить на решение проблем города, с которыми государство нас оставило «один на один», – считает депутат горсовета Алексей Еремица. – И, в первую очередь – капитальный ремонт и закупку соответствующего оборудования для медицинских учреждений. Второй вопрос – непосредственно касающийся жизнедеятельности и безопасности одесситов: ремонт Ивановского моста и Овидиопольского путепровода, окончание ремонтных работ в Новощепном ряду и на Преображенской-Пантелеймоновской, обновление лифтового хозяйства. Все остальное – в последнюю очередь. Например, насколько сейчас остро необходимо взять 100 миллионов на реконструкцию Деволановского спуска и 40 миллионов на продолжение реконструкции зоопарка? Кредит надо брать, в первую очередь, для обеспечения выживания города в условиях пандемии. Потому что мы не понимаем, когда все это закончится, и какова будет доходная часть бюджета. В прошлом году она существенно сократилась. При карантине перестали поступать в бюджет сотни миллионов гривень: снизились уплаты за аренду, земельный налог, налог на доходы с физических лиц – ведь многие одесситы потеряли работу.

Вместе с тем, на возврат кредитов в этом году одесситы должны отдать 1, 25 миллиарда гривень – такая сумма заложена в бюджете развития. А долги горожанам придется выплачивать до 2026 года.

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