Крав коштовності й телефони та здавав у ломбард: у Одесі правоохоронці затримали зовмисника

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від чотирьох до шести років.
Працівники Приморського відділу поліції затримали 28-річного правопорушника.
«Спеціалізувався» молодик на золотих ланцюжках, які зривав з перехожих у підземних переходах, а також на мобільних телефонах – їх він виривав з рук дівчат під час знайомства.
Він зізнався, що усі здобуті злочинним шляхом цінні речі здавав до ломбардів.
Наразі чоловікові оголошено про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від чотирьох до шести років.
Досудове розслідування триває.
Фото: Ювелир.INFO
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