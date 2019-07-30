Крав коштовності й телефони та здавав у ломбард: у Одесі правоохоронці затримали зовмисника

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від чотирьох до шести років.

Працівники Приморського відділу поліції затримали 28-річного правопорушника.

«Спеціалізувався» молодик на золотих ланцюжках, які зривав з перехожих у підземних переходах, а також на мобільних телефонах – їх він виривав з рук дівчат під час знайомства.

Він зізнався, що усі здобуті злочинним шляхом цінні речі здавав до ломбардів.

Наразі чоловікові оголошено про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від чотирьох до шести років.

Досудове розслідування триває.

Фото: Ювелир.INFO