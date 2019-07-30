fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Крав коштовності й телефони та здавав у ломбард: у Одесі правоохоронці затримали зовмисника

Крав коштовності й телефони та здавав у ломбард: у Одесі правоохоронці затримали зовмисника

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від чотирьох до шести років.

Працівники Приморського відділу поліції затримали 28-річного правопорушника.

«Спеціалізувався» молодик на золотих ланцюжках, які зривав з перехожих у підземних переходах, а також на мобільних телефонах – їх він виривав з рук дівчат під час знайомства.

Він зізнався, що усі здобуті злочинним шляхом цінні речі здавав до ломбардів.

Наразі чоловікові оголошено про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від чотирьох до шести років.

Досудове розслідування триває.

Фото: Ювелир.INFO

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить