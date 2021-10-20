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«Ковидные» рекорды и новый обитатель Биопарка: главные новости Одессы за 16 октября

«Ковидные» рекорды и новый обитатель Биопарка: главные новости Одессы за 16 октября

Во вторник, 19 октября 2021 года, «Одесская жизнь» рассказывала о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

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На выходных Одесса отметилась двумя рекордами. Так, в воскресенье заболело максимальное число людей за сутки. Но и привилось за выходные тоже рекордное количество горожан.

Одесситы жалуются, что для того, чтобы получить на руки бумажный документ о вакцинации (COVID-сертификат), им приходится идти на прием к семейному врачу с записью почти на две недели вперед. В итоге в регистратуру поликлиник выстраиваются огромные очереди.

Между тем, в Одессе в связи с увеличением в последние дни спроса на вакцинацию от коронавируса с 20 октября центры массовой вакцинации будут работать и в будние дни.

Скорее всего, одесские школьники вернутся к очному обучению с 1 ноября, после осенних каникул. Но только если 100% учителей будут вакцинированы двумя дозами прививки от ковид.

В Одесском Биопарке поселился маленький гиппопотам Нильсен.

В Одессе прошли общественные слушания и там поддержали предложение присвоить безымянному скверу в районе кинотеатра «Вымпел» название «Героев-пограничников».

Фото с Facebook-страницы «Черный список Одесса»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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