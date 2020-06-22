Коттедж за 6,5 тысяч, красоты Дуная и улиточная ферма: сколько стоит курортное жильё и что посмотреть в Одесской области?

На одесских курортах отдыхающих стало заметно меньше, чем в предыдущие годы. Виной этому карантинные меры из-за пандемии COVID-19. «Одесская жизнь» узнавала, какие цены на жильё и туристические услуги в области.

В Одесской области в основном отдыхают в Черноморске, Затоке, Каролино-Бугазе, Санжейке, Грибовке, Сергеевке, Лебедёвке, Курортном, Катранке, Приморском и Рассейке. Цены на съёмное жильё зависят от близости к морю, степени комфортности и сезона (в июле-августе обычно дороже).

Черноморск находится всего в 20 км от Одессы. Благоустроенные пляжи, ухоженная набережная и развитая инфраструктура с аттракционами и развлекательными заведениями сделают отпуск комфортным для семей с детьми и молодежи. Стоимость проживания стартует от 350 грн в сутки:

2-местный номер в хостеле – 350 грн;

1-комнатная квартира эконом-класса с видом на море – 400 грн;

1-комнатная квартира на 1-ой линии – 1500 грн;

2-хместны делюкс в отеле на 1-ой линии – 1700 грн;

коттедж на 14 человек на 1-ой линии – 4000 грн;

2-местный люкс в SPA-отеле с завтраком – 8700 грн.

Затока – самый известный одесский курорт. С одной стороны – Днестровский лиман, с другой – Черное море. Тут широкие пляжи, множество кафе, дискотек, продуктовых магазинов, развлекательных центров и сувенирных лавок:

комната в домике у лимана – 100 грн с человека;

2-местный номер в отеле на 3-ей линии – 400 грн;

домик на 2-ой линии – 550 грн;

2-местный номер в отеле на 2-ой линии – 1000 грн;

2-местный номер в пансионате с 3-разовым питанием на 1-ой линии – 1620 грн;

• коттедж на 12 человек на 2-ой линии – 3000 грн;

4-местный люкс на 1-ой линии – 4050 грн;

коттедж на 8 человек на 1-ой линии – 6500 грн.

Каролино-Бугаз менее популярен, чем Затока. Здесь нет бурной ночной жизни, меньше магазинов и кафе, зато есть просторные и чистые пляжи. Ну и средний чек на жильё скромнее:

2-местный номер в отеле на 3-й линии – 120 грн;

2-местный номер в пансионате на 3-й линии – 200 грн;

2-местный номер в -отеле на 2-ой линии – 1000 грн;

домик с тремя комнатами на 1-ой линии – 1050 грн;

4-местный люкс в отеле на 1-ой линии – 1200 грн;

3-местный люкс на 1-ой линии – 1800 грн;

комфортный коттедж на 10 человек 1-ой линии – 2250 грн.

Грибовка по количеству гостей соперничает с Затокой. Здесь также полно кафе, ресторанов и развлекательных заведений. Преимущество курорта в том, что большинство пансионатов, баз отдыха и домиков выходят прямо на пляж:

2-местный номер в отеле на 3-й линии – 200 грн;

домик с 2-мя спальнями на 2-ой линии – 400 грн;

2-местный полулюкс на 2-ой линии – 1370 грн;

2-местный номер в отеле с завтраком на 1-ой линии – 1700 грн;

домик с одной спальней на 1-ой линии – 2300 грн;

3-комнатные апартаменты на 1-ой линии – 4000 грн.

Санжейка запоминается живописным берегом с обрывистыми склонами и малолюдными пляжами. Место облюбовали поклонники сельского и дикого туризма. Как и на других курортах, тут сдают комнаты в домиках, номера в мини-отелях или целые коттеджи. Можно поставить и собственную палатку совершенно бесплатно. Вот цены:

2-х местный номер в домике на 2-ой линии – 100 грн:

домик на 4-х человек на 1-ой линии – 950 грн;

2-хместный номер в домике на 1-ой линии – 1000 грн;

2-хместный люкс в гостинице на 1-ой линии – 1700 грн;

дом на 10 человек на 2-ой линии – 1875 грн;

коттедж на 12 человек на 1-ой линии – 4500 грн.

Сергеевка – грязевый курорт, расположен на берегу Будакского лимана и отделен от моря песчаной косой. Идеально подходит для оздоровления и релаксации на природе. Поселиться можно в санаториях, пансионатах, отелях или домиках:

2-местный номер в отеле на 2-ой линии – 100 грн;

3-месный номер в отеле с завтраком – 410 грн;

2-комнатные апартаменты – 600 грн;

2-местный номер в санатории с питанием – 625 грн;

2-местный номер в пансионате – 1100 грн;

2-местный номер с питанием в санатории на 1-ой линии – 1980 грн.

Катранка, Рассейка, Лебедёвка, Курортное и Приморское – в этих спокойных и красивых местах также есть разные варианты жилья – от санаториев до коттеджей. Цены – от 60 грн за человека:

2-местный номер в пансионате на 3-й линии – 120 грн;

2-местный люкс на 3-й линии – 600 грн;

4-местный люкс в коттедже на 1-ой линии – 1200 грн;

2-местный номер с завтраком в гостинице на 1-ой линии – 2000 грн.

Вилково, красоты Дуная и улиточная ферма

В области без преувеличения есть, что показывать. Тут и придумывать ничего не надо – регион богат историей, культурными, архитектурными памятниками и природными пейзажами.

Среди туристов и самих одесситов популярны экскурсии с выездом из Одессы, рассчитанные на 1-2 дня. Обычно такие программы включают посещение как минимум двух локаций с дополнительными услугами, например, дегустациями вина (200 – 250 грн) и обедами (150 – 200 грн).

Большим спросом пользуется Вилково. В украинскую Венецию отвезут за 925 грн (детский билет – 895 грн). За эту сумму покажут еще красоты дельты Дуная и место, где река соединяется с Черным морем – «Нулевой километр». Если ехать с ночевкой на 2 дня, то цена будет 1780 грн для взрослых и 1745 грн для детей.

Отправиться в Шабо на сыроварню, а заодно побывать в частной винодельне и поесть шашлычок у моря в Затоке можно за 700 грн.

Провести 2 дня в Бессарабии, попробовать местную кухню и узнать историю края стоит 2250 грн для взрослых и 2150 грн для детей.

За экскурсию в Аккерманской крепости, обед на лиманском пляже, дегустацию вина и прогулку на теплоходе или казацкой «Чайке» заплатить придётся от 700 грн до 1200 грн.

Отведать устриц на специальной ферме на Тилигульском лимане можно за 995 грн.

Сейчас набирает популярность еще одно гастрономическое направление – улиточная ферма. Разводят этих моллюсков в селе Елизаветовка Лиманского района. Экскурсия с дегустацией стоит 490 грн.

А в Тарутинском районе недалеко от села Весёлая Долина есть целый комплекс этнографического и зелёного туризма. Здесь установили огромный памятник пастуху овец, организовали минизоопарк, этнографический музей под открытым небом и парк-музей соцреализма. Из Одессы сюда привозят за 850 грн.

В последнее время в регионе активно развивается экологический туризм. Помимо прогулок по Дунаю, турфирмы предлагают покататься на лодочках по Днестру и за 695 грн для взрослых, для детей – 660 грн.

Желающие могут попробовать себя в рафтинге на Днестре. Река достаточно спокойная, поэтому экстрима ждать не стоит. Зато будете наслаждаться панорамами Днестровского каньона, водопадами, скальными пещерами и гротами. Стоит такое удовольствие от 1195 грн.

Для острых ощущений отправляйтесь на Южный Буг. За 1190 грн туристам предлагают сплавляться по реке с каскадами порогов, прыгать с тарзанки и обед, приготовленный на костре.

Несколько лет назад возле села Орловка Ренийского района открыли экопарк с водяными буйволами. Животных привезли сюда в 2016 году из Закарпатья. Погладить, покататься на них, а еще увидеть местных представителей Красной книги, предлагают за 990 грн для взрослых и 970 грн для детей. Поездку объединяют с туром в Измаил.

Рыбалка, аквапарки и вейкбординг

Для желающих отвлечься от городской суеты предлагают порыбачить. Остановиться можно в коттеджах на берегу Дуная в районе Вилкова. Ночевка в стандартном номере с размещением до 3-х человек обойдется в 970 грн, в улучшенном – в 1150 грн. Аренда лодки на 9 часов – от 2700 грн.

Есть и бюджетные варианты ловли рыбы. На одной из баз отдыха в Маяках выдадут вам лодку за 350 грн в час.

Посидеть с удочкой можно и на берегу частного водоёма. Например, в Беляевском районе за это возьмут с вас 400 грн в сутки.

Для тех, кто хочет активно и весело потусить, в области есть пара аквапарков. В зависимости от размаха и количества горок стоимость входного билета колеблется от 200 до 600 грн.

К водным развлечениям еще можно добавить вейкбординг. Кататься на специальной доске по морю в Сергеевке научат за 350 грн.

Фото: booking.com, doba.ua, pravda.com.ua, tudoy-sudoy.od.ua, vokrugsveta.ua, vilkovo-tour.com

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