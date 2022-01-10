Коронавирус в Одесской области 10 января: новых случаев все меньше, умерших нет

По состоянию на утро понедельника, 10 января 2022 года, в Одесской области продолжается тенденция снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Однако не исключено и то, что такие показатели – следствие длинных новогодних выходных, когда тестов на ковид делается по определению меньше.

Коронавирус в Одесской области 10 января

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, за сутки, 9 января 2022 года, в Одесской области официально зарегистрировали 113 новых случаев COVID-19 тогда как днем ранее их отмечалось 131. Так, общее число зараженных в области на сегодня составляет 241 909.

Случаев смерти от коронавирусной болезни за минувшие сутки в регионе не отмечалось (днем ранее умерли 3 больных). Всего с начала пандемии в Одесской области скончались 5 608 человек.

Существенно выросло число выздоровевших от COVID-19 за сутки – 741 человек, тогда как днем ранее данная цифра не превышала 224 человек. Всего с начала пандемии в регионе таковых 227 372. До сих пор болеют 8 929 человек.

Коронавирус в Украине 10 января

По данным Минздрава, в целом в Украине на утро понедельника, 10 января, зарегистрировано 1 969 новых случаев заражения коронавирусом против 2 810 сутками ранее. На сегодня в стране 3 704 442 зараженных.

За сутки в Украине умерли 86 больных (всего 97 325), а выздоровели 3 517 больных против 2 818 днем ранее. Всего с начала пандемии от COVID-19 выздоровели 3 514 786 украинцев.

Как сообщалось, на утро воскресенья, 9 января 2022 года, в Одесской области также отмечалось снижение заболеваемости COVID-19.

Напомним, что на сегодняшний день самый эффективный способ избежать заболевания и уменьшить последствия пандемии – это вакцинация. В Одессе работают 12 пунктов вакцинации. Их адреса можно узнать ЗДЕСЬ.

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