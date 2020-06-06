Коронавирус 6 июня: сколько людей заболело и выздоровело в Одесской области

По состоянию на 9.00 6 июня, в Украине, по данным Центра общественного здоровья, с начала эпидемии подтверждены 26 514 случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает МОЗ.

За последние сутки выявили 550 новых случаев заболевания. Вылечились 440 человек. Зарегистрировано 15 летальных случаев.

За весь период эпидемии в Украине 11 812 пациента выздоровели, 777 человека умерли. Всего в стране было проведено 414 542 тестирований.

В Одессе и области к 9.00 6 июня, по данным МОЗ, с начала эпидемии зарегистрировано 986 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки в области зарегистрировано 16 новых случаев заболевания, выздоровели 39 человек, летальных случаев нет.

Всего за период пандемии в Одесской области выздоровели 368 человек, а умерли 18. Сейчас болеют 600 человек.

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В Одессе мобильные бригады медиков, которые работают с заболевшими коронавирусом, получат доплаты в размере 300% от заработной платы. Средства выделят из городского бюджета.

Фото: Freepik. Инфографика: ЦОЗ

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