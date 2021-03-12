Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус 12 марта: Одесской области более 750 новых случаев, в Украине – максимум с начала года

Коронавирус 12 марта: Одесской области более 750 новых случаев, в Украине – максимум с начала года

В Украине за прошедшие сутки, по данным на утро пятницы, 12 марта, подтвердили 12 946 новых случаев коронавируса. Это суточный максимум в 2021 году.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Госпитализировали 3843 человека, летальных случаев – 230, выздоровели – 4630.

В Одесской области за сутки выявили 757 новых случаев коронавируса. За сутки 17 человек умерли, 42 – выздоровели. Всего в регионе коронавирусом болеют 8 065 человек, сообщается в системе мониторинга СНБО.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить