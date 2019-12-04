Количество жертв пожара в одесском колледже может увеличиться

ГС ЧС в Одесской области официально пока не сообщало о погибших в пожаре в здании колледжа экономики и права, однако СМИ сообщают о жертвах.

Как сообщает “Думская” со ссылкой на источники в мэрии, в горбольнице №1 скончалась преподаватель колледжа. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

По информации УСИ со ссылкой источники в больнице №11, в результате пожара в экономическом колледже погибли 3 человека. По данным издания, это двое преподавателей и один сотрудник ГСЧС.

Всего при пожаре пострадало 18 человек, среди них есть и несовершеннолетние. Пострадавших госпитализировали в больницы №1, 9, 11 и областную детскую больницу.

Напомним, пожар начался утром на третьем этаже здания. Площадь возгорания составила около 3000 м кв. Эвакуировали около 40 человек.

Фото: Артем Виноградов

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!