Когда подвалы жилых домов могут быть укрытием, а когда — нет

Подвальные помещения многоквартирных домов непригодны для использования в качестве полноценных бомбоубежищ.
- Во-первых, в подвалах жилых домов проходят транзиты инженерных систем (отопления, водоснабжения и канализации, электроснабжения), что не допускается в укрытиях и бомбоубежищах.
- Во-вторых, мощность перекрытий подвалов не рассчитана на нагрузку, которая может возникнуть из-за разрушения многоэтажного дома.
- В-третьих, количество входов в подвал не соответствуют нормам при эвакуации населения.
- В-четвертых, подвальные помещения не оборудованы вентиляцией и системой дымоудаления, которые необходимы для обеспечения длительного пребывания большого количества людей.
Тем не менее, для кратковременного пребывания подходит любое укрытие, которое может защитить от прямых попаданий, осколков, взрывной волны, а также пулеметных обстрелов.
Источник: kiev.vgorode.ua
Цей матеріал також доступний українською