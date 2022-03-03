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Когда подвалы жилых домов могут быть укрытием, а когда — нет

Когда подвалы жилых домов могут быть укрытием, а когда — нет

Подвальные помещения многоквартирных домов непригодны для использования в качестве полноценных бомбоубежищ.

  1. Во-первых, в подвалах жилых домов проходят транзиты инженерных систем (отопления, водоснабжения и канализации, электроснабжения), что не допускается в укрытиях и бомбоубежищах.
  2. Во-вторых, мощность перекрытий подвалов не рассчитана на нагрузку, которая может возникнуть из-за разрушения многоэтажного дома.
  3. В-третьих, количество входов в подвал не соответствуют нормам при эвакуации населения.
  4. В-четвертых, подвальные помещения не оборудованы вентиляцией и системой дымоудаления, которые необходимы для обеспечения длительного пребывания большого количества людей.
Рецепты

Тем не менее, для кратковременного пребывания подходит любое укрытие, которое может защитить от прямых попаданий, осколков, взрывной волны, а также пулеметных обстрелов.

Источник: kiev.vgorode.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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