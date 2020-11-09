Карантин: вступило в силу новое “цветное” зонирование Украины

Решение принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенной и экологической безопасности в пятницу, 6 ноября.

К “красным” городам отнесли больше областных центров, чем было ранее. Этим цветом отметитили Житомир, Ужгород, Запорожье, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.

В Одесской области красных зон стало немного меньше. В них с понедельника вошли города Измаил и Черноморск, а также Арцизский, Балтский, Березовский, Лиманский, Подольский, Савранский и Саратский районы области.

Вся остальная часть области, а также Одесса, – в оранжевой зоне.