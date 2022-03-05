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Как справиться со стрессом во время войны

Как справиться со стрессом во время войны

Виктор Андрусив, руководитель школы государственного управления имени Сергея Нижнего, дает несколько советов, как преодолевать стресс во время войны с российскими агрессорами.

Рецепты

Сейчас многие наши соотечественники начинают впадать в депрессию и стресс. Виктор Андрусив делится своими способами борьбы с этими негативными состояниями.

1. Примите то, что история с войной будет продолжительной. Каждый час и каждый день вы надеетесь, что это все вот-вот закончится. Таким образом, вы сами себя постоянно разочаровываете. Тем более, когда ситуация усложняется. Скажите себе – это надолго.

Это поможет вам изменить свой образ мышления с «и зачем (что-то делать), сейчас все закончится», к «лучше это сделать, потому что неизвестно что дальше». Уже это изменит вашу модель поведения в сторону более эффективного выживания.

2. Фокусируйтесь на здесь и сейчас. Понятно, что вы хотите постигнуть весь фронт и понять, когда все закончится. В результате вам не хватает информации и данных, и ваш анализ влечет страх, что мы проигрываем войну. Особенно, когда вы еще пару дезинформаций схватили.

Не верьте всяким инсайдам по власти и генштабу. Я вижу эти инсайды каждый день, и все они не сбылись. Верьте в ВСУ, украинский народ и Майдан.

3. Займите себя чем-нибудь. Раздавайте продукты, посидите на блокпосте, пишите россиянам их потери. Просто пройдитесь по району. В конце концов, можете позаниматься спортом дома или что-нибудь в этом роде. Не сидите в новостях все время. Это ничего не меняет, но сводит вас с ума.

4. Избавьтесь от чувства вины. У многих чувство вины и беспомощность. Кто-то за то, что выехал из Киева, кто-то не взял автомат в руки и тому подобное. Это все глупости.

Во-первых, сейчас воюют по-настоящему только профессионалы. Это спецназовцы, арта, танкисты, авиация и т.д. Все эти люди годами тренировались воевать, обладают навыками и возможностями. Они профессионалы, и сейчас их время. Большинство других военных пока сидят по точкам дислокации, работают в обеспечении, охране и т.д. Не подготовленный воин во время войны является мясом и статистикой. Не надо врагу улучшать статистику своей не подготовленностью

Во-вторых, если вы уехали из зоны боевых действий – вы поступили хорошо для военных. Вас не нужно кормить, вытаскивать из-под завалов, эвакуировать – это все безумный ресурс, который защитники себе не могут позволить.

И, в-третьих, не важно, что именно вы делаете для победы: убиваете кадыровцев или привезли борщ на блокпост — все это кирпичи, которые строят нашу победу. Ибо воюет не только армия, воюет весь народ.

Ранее мы писали, как вести себя во время войны с детьми, как поддержать их.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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