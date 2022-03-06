Как бороться с паникой и страхом во время войны

С первых дней российской агрессии психика каждого из нас переживает огромную нагрузку. И хотя страх в таких условиях является естественной реакцией человека, с ним нужно как-то справляться. Нам советуют сохранять спокойствие, но как это сделать, когда за окном идет война?

Информационное и психологическое оружие по силе воздействия ничуть не уступает боевому. Врагу важно запугать нас и лишить воли, чтобы мы не могли ни есть, ни спать, тогда наш уставший мозг воспримет любую, даже заведомо ложную информацию. Поэтому черпайте сведения только в достоверных источниках и только дозированно. Не сидите в информационном поле постоянно, дайте отдых мозгу.

Пейте больше воды, так как при обезвоживании телу сложнее справиться со стрессом. Не голодайте, ешьте понемногу, даже если не хочется, — для сопротивления врагу вам нужны силы.

Не сожалейте об утраченных материальных ценностях — их не вернуть, а на психическое и физическое состояние это влияет не лучшим образом. Главное — сохранить жизнь как можно большему числу людей и победить, а все остальное — дело наживное. И не такое переживали.

Не «юморите» постоянно — все и так верят, что вас не запугать, а избыток «гормона стресса» кортизола вашему организму сейчас не нужен.

Почаще говорите близким, что вы любите их, это поможет им сохранить силы и уверенность. Как бы вам не было тревожно, не срывайтесь на близких — сейчас как никогда вам нужно быть вместе. И забудьте, наконец, уже все семейные распри!

Если вы чувствуете, что руки опускаются и приходит апатия и неверие, не поддавайтесь — это пройдет. Главное действуйте — танцуйте, рубите дрова, таскайте мешки с песком или железные ежи, да что угодно. Физическая активность сейчас очень важна. А пение, кстати, нормализует дыхание и дает выход эмоциям.

Не сомневайтесь в себе — вы сильнее, чем думаете. Честно. Эта уверенность не даст ни малейшего шанса вашему страху.

При первых признаках тревоги старайтесь нормализовать дыхание — вдох и длинный выдох. Когда мы медленно выдыхаем, мы повышаем уровень углекислого газа и снижаем уровень кислорода, что помогает успокоиться и привести сердцебиение в норму. При этом можно медленно считать — это займет мозг и поможет переключиться. В состоянии внезапного страха может помочь также умывание очень холодной водой.

Теряете связь с реальностью, тогда быстро найдите вокруг себя три предмета, например, синего цвета, назовите три вида цветов или вспомните, какой сейчас год. Хорошо в таком состоянии действуют резкие запахи или звуки. Таким образом мы возвращаем себя в «здесь и сейчас».

Чем страх отличается от панической атаки?

Бояться во время войны — это нормально, но при этом нужно отличать страх от панического расстройства. Во время войны мы боимся реальной угрозы, и страх мобилизует наше тело, чтобы мы могли эффективно действовать. Во время же панических атак мы боимся самого чувства страха, который возникает без объективных причин.