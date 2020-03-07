К пенсии украинцам таки добавят: кому, когда и сколько?

На протяжении многих лет с 1 марта пенсионерам индексировали пенсии в соответствии с уровнем инфляции. Зачастую такие перерасчеты давали больше прибавки, чем с учетом повышения прожиточного минимума. Поэтому пожилые люди с надеждой ждали этой даты. Но в этом году правительство до последнего «соблюдало тишину». «Поднимут – не поднимут» – гадали пенсионеры накануне марта. А уже в первые дни весны Кабмин и Министерство соцполитики пообещали не только пересчитать пенсионные выплаты, но и установить новые доплаты. Когда и чем чиновники намерены порадовать старших сограждан?

Перерасчет пенсий с учетом роста средней заработной платы по стране проведут, но не в марте, как было в предыдущие годы, а в сентябре 2020-го. По предварительным расчетам, коэффициент повышения составит около 11%. Кроме того, министр социальной политики рассказала о новой стратегии роста пенсий, которую правительство и депутатский корпус разработали по поручению президента. В результате уже к 2023 году размер средней пенсии вырастет на 1200 гривен. Как, кроме сентябрьской индексации, будут расти выплаты в этом году?

МАРТ: для самых старших

Если Кабмин примет Постановление №2494, то уже в этом месяце одинокие пенсионеры 80 лет и старше дополнительно получат к ежемесячной помощи на уход по 670 гривен. Таких получателей будет 100 тысяч человек.

АПРЕЛЬ: для работающих

С 1 апреля работающим пенсионерам будет произведен автоматический перерасчет пенсии в связи с увеличением страхового стажа. Это касается тех, кто приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии. По расчетам Минсоцполитики, 500 тысяч таких пенсионеров получат доплату в размере 100 гривен.

ИЮЛЬ: для большинства

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», в июле (первый раз в этом году) пересчитают пенсии в связи с ростом прожиточного минимума. Перерасчет затронет 6,8 млн. человек, а размер доплат составит от 11 до 220 гривен.

СЕНТЯБРЬ: для почтенного возраста

Если будут приняты все необходимые нормативные документы, то осенью появится новый вид выплат – компенсация к пенсии за достижение почтенного возраста. Эта компенсация предназначена для 1,4 млн. человек 80 лет и старше. Предварительный размер доплаты к пенсии составит 500 гривен на человека.

Запланированы такие выплаты и в последующие годы:

в 2021 году пенсии пересчитают пенсионерам в возрасте от 78 лет;

в 2022 году – пенсионерам 75 лет и старше.

ДЕКАБРЬ: еще раз для большинства

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», в декабре еще раз пересчитают пенсии в связи с ростом прожиточного минимума. Этот перерасчет, как и в июле, коснется 6,8 млн. человек, а размер доплат составит от 8 гривен до 171 гривны.

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Говоря о планах правительства по улучшению качества жизни пенсионеров, нельзя не сказать о следующем. Первое: на октябрь этого года запланированы местные выборы. Как раз к этому времени пенсионеров – самую ответственную часть электората – осчастливят индексацией по средней зарплате, а людей почтенного возраста – компенсацией. Вам это ничего не напоминает? И второе: о реальном размере прожиточного минимума (более 4000 грн.) поговорили и забыли. Пенсионеры и получатели соцвыплат по-прежнему живут на деньги, которых ни на что не хватает. Достаточно сравнить такие факты. В странах ЕС считается, что человек находится за чертой бедности, если он живет на сумму меньше 5 долларов в день. Наши пенсионеры в большинстве своем живут на 2,5 доллара в день (если считать пенсию в размере около 2000 грн.).

Изменится ли что-то в ближайшее время? Хотелось бы, чтобы изменилось, причем кардинально. И многие со мной наверняка согласятся.

Только цифры

3082,98 гривен составил средний размер пенсии на 1 января 2020 года.

1638 гривен составляет размер минимальной пенсии.

Фото: hvylya.net

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