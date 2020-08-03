Экс-игрок “Черноморца” перешел в российский клуб

Экс-игрок одесского “Черноморца” теперь будет выступать за российский футбольный клуб “Тамбов”.

Об этом сообщила пресс-служба “Тамбова”.

Подробности контракта 29-летнего футболиста не разглашаются. Ранее он был в составе донецкого “Олимпика”. Выступал за белорусскую “Ислочь”, молдавский “Милсами”, польскую “Вислу”, украинские “Говерлу” и “Черноморец”.

Уроженец Одессы. Стал лучшим бомбардиром “Черноморца” в сезоне 2009/10 гг, забив 4 гола в 25 матчах. Автор исторического первого гола на новом стадионе «Черноморец».