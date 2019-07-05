Экология Черного моря: каких ждать неожиданностей

Летом Одесса становится настоящей меккой для туристов, которые приезжают к нам не только за черноморским загаром, но и за здоровьем. Но иногда Черное море преподносит неожиданные сюрпризы, как, например, недавнее «цветение» нодулярии. Какие же еще неожиданности может подарить нам море и чего стоит опасаться отдыхающим? С этими вопросами мы обратились к сотрудникам Украинского научного центра экологии моря.

О водорослях и экологах-мидиях

– Одесситов и гостей очень беспокоит ситуация с цветением водорослей. Слухи разные: кто-то говорит, что это нормальное явление, кто-то бьет тревогу. Что же происходит на самом деле?

Людмила Леозоровна Красота, завсектором биологических методов оценки качества морских вод:

– Водоросли, которые вызвали цветение, «живут» в Черном море давно, они были и есть, это вполне обычное явление. Первые серьезные «цветения» сине-зеленой водоросли нодулярии у нас были в 2010 году, а потом — в 2015 году. Правда, настолько интенсивное «цветение» вдоль Одесского побережья в самом начале лета действительно произошло впервые. Причины — обильные майские осадки и значительное повышение с начала июня температуры воздуха и воды. Поэтому можно сказать, что причиной такого «нашествия» водорослей стала нестандартная климатическая ситуация.

Сегодня водоросли при необходимости собирают с поверхности моря с помощью нефте- и мусоросборников. Использовать их можно только в качестве биотоплива в котельных, но ни в коем случае нельзя сдавать на удобрения, так как в их составе сейчас есть и токсичные водоросли.

– А как обстоят дела с моллюсками? Можно ли употреблять в пищу мидий, к примеру?

– Я бы посоветовала всем одесситам и гостям прибрежных мидий вообще не ловить и не есть. Они — наши лучшие друзья-экологи и единственные, кто заботится о чистоте моря как активные организмы-фильтраторы. Многие не понимают, что именно мидии создают нам идеальные пляжные условия. Что же касается сегодняшней ситуации, то моллюски уже съели достаточно водорослей и накопили яды, появившиеся в результате их разложения. А яд нодуларин подобен яду бледной поганки — при кипячении он не разлагается, и сколько бы вы термически ни обрабатывали мидий, это не поможет. Основное влияние этот яд оказывает на печень, вызывает кожные и желудочные заболевания, нарушения сна.

На лекциях преподаватели рассказывают студентам-гидробиологам, что съесть одну мидию из нашей прибрежной полосы, то же самое, что добровольно выпить ведро очень грязной воды. И это утверждение — не просто гипербола, оно базируется на расчетах и цифрах.

Если говорить о рапанах, то они буквально уничтожают мидий. Вот их можно есть, но тоже не из прибрежной полосы. Кстати, если бы их почаще вылавливали, может, они бы не смогли так комфортно устроиться в нашем море. Нежелательно также ловить у берега креветок.

– Можем ли мы по появлению или отсутствию медуз или, к примеру, дельфинов судить о состоянии морской воды?

– Ну, загрязненную воду не любит никто из морских обитателей. Медузы могут только подсказать, подошли ли к берегу холодные течения. Не обязательно даже заходить в воду — если у берега много медуз, значит, вода прохладная. Больше ни о чем плохом их появление не говорит.

Что же касается дельфинов, то каждый год мы слышим о том, что они выбрасываются на берег, и это происходит все чаще. Дело в том, что в желудки дельфинов часто попадают обрывки сетей, пластик и другой мусор, который человек выбрасывает в море. Для млекопитающих это смертельно, из-за этого они могут терять ориентацию и выбрасываться на берег.

Об опасных рыбах

– Есть ли в Черном море опасные виды рыб и как себя нужно вести при встрече с ними?

Олег Геннадьевич Качалов, научный сотрудник Центра:

– У нас в северо-западной части Черного моря два вида ядовитых рыб — морской дракончик и морской кот, или скат-хвостокол. Но их яд для взрослого человека не опасен. Конечно, переносится он тяжело и болезненно, но все же не смертелен. Сейчас начинается сезон, когда скаты подходят к берегу, но, как и любая рыба, они боятся человека и избегают тех мест, где купаются. А вот тем, кто предпочитает морские купания на рассвете, следует быть осторожнее — в это время у берега можно увидеть небольших скатов. Обычно они лежат на песке и в прозрачной воде хорошо видны.

Ядовитые железы у ската находятся в нижних желобках шипа в середине хвоста (где может быть от одного до четырех шипов). Шип морского кота способен пробить даже обшивку лодки, а если попадет в тело, есть вероятность, что сломается и застрянет в тканях.

Второй обитатель нашего моря, встреча с которым может испортить отдых, — морской дракончик. Ядовитые шипы расположены у него в двух местах: на жаберных крышках и на спинном плавнике. У берега дракончиков сейчас можно встретить редко, но все же чаще, чем ската. Обычно дракончик зарывается в песок, поэтому в незнакомых местах на море нужно быть осторожным. И при контакте с этими представителями черноморской фауны обязательно нужно обратиться к врачу.

О течениях и сероводороде

– Что нужно знать купающимся о холодных течениях в море, чтобы избежать опасных ситуаций?

Владимир Васильевич Украинский, заместитель директора Центра:

– В Черном море есть периоды нагонных и сгонных ветров. Когда идет нагон (восточный или северо-восточный ветер), вода обычно теплая, а вот сгонные ветра (северо-западное направление) поднимают из придонных слоев холодные воды. Иногда у берега вода может быть очень холодной, а дальше в море — теплее. Обычно это продолжается несколько дней. Это явление называется апвеллинг и от времени года не зависит. Поэтому для тех, кто плавает не очень хорошо, в период сгона в воду лучше не входить во избежание неприятностей со здоровьем. Ну, а самое комфортное место для купания в Одессе — район мыса Малый Фонтан.

Сероводород для купальщиков не опасен, разве что их отпугнет неприятный запах. Он появляется за счет биохимического разложения погибших водорослей и просто органических веществ в теплой воде и в таком виде представляет опасность только для рыб. Может также сопутствовать развивающейся при этом гипоксии (дефициту растворенного в воде кислорода).