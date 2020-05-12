Як на Одещині дрожники ремонтують міст через Дністер? (фото)

Наразі поблизу села Маяки ведуться роботи з ремонту деформаційних швів на мосту через Дністер.
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області.
У рамках експлуатаційного утримання ведуться ремонтні роботи мосту на автомобільній дорозі М-15 Одеса-Рені (на м. Бухарест), км 40. Міст пролягає через р. Дністер біля с.Маяки.
Водіям варто бути уважними у місці проведення ремонтних робіт! Поблизу ремонтних робіт встановлені попереджувальні дорожні знаки!
Фото: Служба автомобільних доріг в Одеській області