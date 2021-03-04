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Известные украинки и одесситки предстали в образе кукол Барби (видео)

Известные украинки и одесситки предстали в образе кукол Барби (видео)

Леся Украинка и Мария Заньковецкая, Соня Делоне и певица Руслана, Роксолана и волонтер Катя Ножевникова собрались вместе. Впрочем, мы перечислили далеко не всех панянок украинок, представленных на этой необычной кукольной выставке. И им вместе хорошо, уютно и тепло. Главное – радостно, как и тем, кто стал гостем магазина «Антошка» на улице Греческой в Одессе, где проходит эта выставка, куда попасть может каждый желающий – вход свободен.

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Вдохновитель этой поистине звездной выставки-карнавала, основатель проекта «КуклЬтура» Елена Филиппова рассказывает, что все происходящее было разработано проектом «КуклЬтура» совместно с официальным представителем фирмы «Маттел» – производителем кукол Барби и всеукраинской сетью детских магазинов «Антошка».

28 кукольных мастеров творили это чудо. Среди куклотворцев – и сама Елена Филиппова.

кукольная выставка, КуклЬтура

кукольная выставка, организатор

Елена Филиппова

– «Barbie: Пани Украины» – проект, который демонстрирует образы известных украинок, воплощенных в куклах Barbie. Все наши героини внесли свой особый в культуру Украины, оставили след в истории, достигли успеха собственными силами. Это актрисы и писательницы, политические деятели, ученые и современные бизнесвумен. В центре внимания мастеров-кукольников – не только сам представленный образ, но и одежда героинь. Авторы представленных работ – победители различных международных конкурсов кукольного искусства. Каждая кукла уникальна, создана в единственном экземпляре, – говорит Елена Филиппова.

Вы можете прийти на эту выставку сами и с детьми, всмотреться в кукольные творения, проникнуться тонкой работой мастеров, выбрать собственную «фаворитку». Выставка только открылась, а восторженные «охи» и «ахи» уже пронеслись по «Антошке»: еще бы, все, кто представлен на этой выставке, словно разговаривает с вами, вселяя столь остро необходимый нам позитив.

Как отмечает Елена, все представленные здесь пани «безусловно, стоят сказочного кукольного воплощения». Да, все это немного сказка, немного феерия, какая-то особая история, оставившая свой неповторимый след.

кукольная выставка, Юлия Санина
кукольная выставка, Надия
кукольная выставка, Соня Делоне
кукольная выставка, Гайтана
кукольная выставка, Соломия
кукольная выставка, Бородина
кукольная выставка, Примаченко
кукольная выставка, София
кукольная выставка, Кобылянская
кукольная выставка, Фреймут
кукольная выставка, Марко Вовчок
кукольная выставка, Анна Ахматова
кукольная выставка, Роксолана
кукольная выставка, Заньковецкая
кукольная выставка, княжна
кукольная выставка, Вера Холодная
кукольная выставка, Ножевникова
кукольная выставка, Леся Украинка

Выставка в Одессе продлится до 14 марта, а потом отправится в столицу (магазин Антошка в Киеве, ТРЦ Ocean Plaza), и там куклы будут радовать киевлян с 16 до 28 марта.

И еще. Как рассказывают организаторы, после 15 марта стартует конкурс представленных кукол. Он будет проходить открыто, а это значит, что каждый из вас может на Facebook-странице «Антошка» отдать свой голос за мастерство того или иного автора, за его неповторимое видение выдающейся героини выставки.

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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