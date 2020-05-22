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Новости Одессы и Одесской области

Избиение девочки-подростка в Черноморске: полиция расследует хулиганство, а видео присшествия набирает обороты

Избиение девочки-подростка в Черноморске: полиция расследует хулиганство, а видео присшествия набирает обороты

Видео, на котором зафиксировано, как одна девушка повалила на землю и бьет другую, было обнаружено во время мониторинга полицией сети Интернет. Сейчас просмотры ролика увеличиваются с каждой минутой.

Полицейские Черноморска квалифицировали указанное событие как хулиганство (ч.1 статьи 296 УК Украины). В настоящее время лица непосредственных участников инцидента, а также еще трех девушек, которые при нем присутствовали, установлены. Для дачи объяснений они вместе с родителями приглашены в отдел полиции.

ИТ-3 | Полное видео избиения Сони

😣А это полное видео избиения, разлетевшееся по всем соцсетям😧Корреспондент ИТ-3 Владимир Арджеванидзе продолжает разбираться в сложившейся ситуации. Следите за нашими новостями🙌🏻

Gepostet von ТРК IT-3 am Freitag, 22. Mai 2020

Видео: ТРК ИТ-3, Facebook

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