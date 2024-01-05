Индексация, доплаты и перерасчет пенсий: Пенсионный фонд провел прямую линию для переселенцев

Во время прямой линии на вопросы переселенцев отвечали:

Елена Болжеларская — начальник управления по обслуживанию граждан,

Анжела Немеш, заместитель начальника управления по вопросам выплат.

– Я пенсионер. Временно переехал из Запорожской области в село Орявчик Стрыйского района Львовской области, расположенное в горной местности. Имею ли я право на 20 процентов доплаты. При обращении в местный ЦНАП мне отказали, почему?

– Для назначения надбавки к пенсии нужны документы о предоставлении статуса проживающего, работающего или обучающегося на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного (для повышения пенсии согласно статье 6 Закона Украины «О статусе горных населенных пунктов в Украине»).

Соответствующим документом является удостоверение установленного образца или другой документ, подтверждающий проживание, работу или обучение личности на территории такого населенного пункта.

— Мой муж – внутренне перемещенное лицо до сих пор имеет статус работающего пенсионера, хотя предприятие на котором мы работали, осталось на временно оккупированной территории. Как мужчине рассчитаться из предприятия, чтобы получить индексацию как обычный пенсионер? Обращались в Харькове в Пенсионный фонд и в службу занятости. Ответ: «Это не наша компетенция». Пожалуйста, ответьте, как нам быть?

— Согласно статье 4 Закона Украины от 15 марта 2022 года № 2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работника.

Реализацию государственной политики в сфере занятости населения осуществляет Государственная служба занятости. Вам нужно самостоятельно подавать заявление в центр занятости об одностороннем расторжении трудовых отношений (договора/контракта).

В отделах обслуживания граждан Пенсионного фонда, если это нужно, можно взять справку о вашей трудовой деятельности (данные из Реестра застрахованных лиц, где есть информация, в соответствии с предоставленной предприятием отчетностью). Это справки ОК-5, ОК-7 или Приложение 9 о трудовом и страховом стаже с 2004 года. Также эти справки можно заказать через веб-портал электронных услуг (portal.pfu.gov.ua).

– Я ВПЛ из Херсона, с июня 2022-го, живу в городе Троице Львовской области. Мне 58 лет. Я платила добровольные взносы по ЕСВ. За 2022 год оплатила и сдала отчет по месту жительства в Радехове. Заключить еще договор не получилось, потому что в налоговой инспекции сказали, что не имеют полномочий заключать договоры с переселенцами из Херсона. Из Херсона служба переехала в Полтаву и Николаев. На горячей линии мне дали номер телефона в Полтаве. Там также ответили, что у них нет полномочий заключать договоры и посоветовали звонить на «горячую линию». Никто не заключает договор, а мое время идет и я не смогу своевременно выйти на пенсию не только по причине войны, но и по причине того, что кто-то не выполняет свою работу. Год 2023 года уже я пропустила. Подскажите, что делать дальше.

– Да, действительно, законодательством предусмотрено заключение договора о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования. Таковой контракт заключается с налоговыми органами. При этом необходимо лично приходить в налоговые органы по месту жительства и заключать такой договор. Для выяснения вопроса, в какой налоговый орган Вам необходимо обратиться, предлагаем позвонить на Горячую линю Государственной налоговой службы Украины.

Также сообщаем, что начиная с 04 декабря 2022 вступили в силу изменения в статью 12 Закона Украины от 01.01.2004 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (далее — Закон № 1058).

Согласно части 9 статьи 12 Закона № 1058 лица, достигшие 16-летнего возраста и не относящиеся к лицам, которым назначена пенсия в солидарной системе, имеют право на добровольную уплату страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование в соответствии с договором о добровольной уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, заключаемое с Пенсионным фондом Украины.

Лицо, желающее заключить договор о добровольной оплате, может быть застрахованным лицом, то есть быть наемным работником.

Для заключения договора не нужно приходить в органы Пенсионного фонда Украины. Договор о добровольной оплате заключается в электронной форме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда (portal.pfu.gov.ua) путем присоединения к Типовому договору о добровольной уплате страховых взносов. Для этого нужно авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Действие. Подписи или системы GOV.ID.

Уплаченные взносы учитываются автоматически после поступления средств на счет Фонда. Информация об уплате взносов не требует подачи отчетов. Уведомление об уплате поступит в личный кабинет застрахованного лица, в пользу которого уплачены взносы, на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Суммы уплаченных страховых взносов засчитываются за месяц, в котором поступили средства на счет Пенсионного фонда Украины. Этот месяц будет отнесен к страховому стажу и с него будет учтена заработная плата – для незастрахованных лиц, а для застрахованных – будет увеличена зарплата для исчисления пенсии. Если с учетом добровольно оплаченных страховых взносов и фактически уплаченного работодателем за застрахованное лицо единого взноса заработная плата превысит за соответствующий месяц максимальную величину, с которой уплачиваются страховые взносы, часть страховых взносов зачислится в следующем месяце.

Данной нормой Закона предусмотрено, что договор о добровольной уплате может быть заключен в пользу третьего лица, кроме лица, информация о котором отсутствует в информационной базе системы персонифицированного учета.

Обращаем внимание, что настоящим договором не предусмотрена единовременная уплата страховых взносов за предыдущие периоды.

Если Вам 58 лет и не назначена пенсия (по инвалидности или по другим причинам), то Вы можете воспользоваться своим правом уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд Украины.

– Пенсионерам, достигшим 70-летнего возраста, осуществляется доплата 300 гривен. Мне в апреле исполнилось 70, но средств никаких не получаю. Когда ждать эту доплату?

– С 1 марта 2023 установлена ежемесячная компенсационная выплата лицам, у которых ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсиям, установленным законодательством, не достигает размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии за 2020 год:

которым исполнилось 80 лет и больше — в размере до 570 гривен;

которым исполнилось 75 лет до достижения 80-летнего возраста — в размере до 456 гривен;

которым исполнилось 70 лет до достижения 75-летнего возраста, — в размере до 300 гривен.

Ежемесячная компенсационная выплата лицам, достигшим 70-, 75- и 80-летнего возраста, после 1 марта 2023 устанавливается и выплачивается с даты достижения ими соответствующего возраста.

Также с 1 марта 2023 года лицам в возрасте от 70 до 80 лет, страховой стаж которых составляет не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин, получающих пенсию, назначенную в соответствии с Законом, у которых размер пенсионной выплаты с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, ежемесячной компенсационной выплаты, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсии, установленных законодательством (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной), не достигает 3000 , предоставляется ежемесячная доплата к пенсии в сумме, которая не хватает до указанного размера, которая учитывается при последующих перерасчетах пенсии (пост. КМУ 168 от 24.02.2023 «Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мер по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев) населения в 2023 году»).

Возможно, разница между основным размером пенсии и общим размером пенсионной выплаты составляет более 300 гривен, поэтому установление указанной ежемесячной компенсационной выплаты не повлияло на общий размер вашей пенсии.

– Мы супруги, внутренне перемещенные лица из Херсона, временно зарегистрированы в Ирпене Киевской области. Выехать из Херсона смогли только после увольнения 10.12.2022 года. Пенсионный возраст у мужчины наступил 16.03.2022, а у меня 27.08.2022 года. Подать заявление через интернет у нас не было возможности. Как только заработал в городе Пенсионный фонд, мы подали заявление 09.12.2022 года. С этой даты нам и начислена пенсия. После принятия закона № 2981 от 20.03.2023 года мы обратились в Пенсионный фонд г. Ирпень относительно перерасчета пенсии и получили ответ от Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киевской области: «Вы на учете в Главном управлении не состоите и пенсию не получаете. Согласно подсистемы «Обращение», Вы состоите на учете в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Херсонской области.

По вопросу, указанному Вами в обращении, рекомендуем обратиться в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Херсонской области».

На наш вопрос: «А как же тогда действует принцип экстерриториальности?» нам ответа не дали. Пожалуйста, подскажите, какими должны быть наши дальнейшие действия?

Вам действительно необходимо обратиться в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Херсонской области по почте или по телефонам «горячих» линий.

Адреса органов Пенсионного фонда Украины в Херсонской области можно просмотреть по ссылке: www.pfu.gov.ua/ks/ Телефоны «горячих линий»:

+38067 296 06 67,

+38067 302 45 66 (в т.ч. Viber, WhatsApp, Telegram),

+38 099 415 56 76;

+38 063 215 40 04;

+38 066 714 87 64;

+38 098 137 36 56;

+38 098 133 15 19;

+38067 300 86 94

+38093 507 52 44

На линии работал Сергей Чернявский