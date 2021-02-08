И снова Ришельевская: в Одессе пошел трещинами еще один старый дом

«Спаси и сохрани!»: такая надпись появилась на металлическом ограждении двух исторических зданий на улице Ришельевской в Одессе – бывших типографии Фесенко и кинотеатра им. Короленко (Ришельевского театра).

Сторожевая башня одесского Карантина – место не только историческое, но с 2014 года и туристическое. Сейчас, когда выглянуло солнце, на смотровой площадке Сторожевой башни снова появились отдыхающие. Отсюда такой вид на море и порт! Но если забраться на смотровую площадку можно, то рядом – все иначе: оградительные ленты и надпись «Опасная зона!»

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