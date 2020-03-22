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Новости Одессы и Одесской области

Хроники коронавируса: в Украине выздоровело восемь пациентов

Хроники коронавируса: в Украине выздоровело восемь пациентов

В Центре общественного здоровья МОЗ поделились приятной новостью.

К 22 марта в Украине уже восемь человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МОЗ.

Все поборовшие недуг – из Черновицкой области.

В то же время, по состоянию на данный момент 22 марта, в стране официально зарегистрировали 47 случаев заболевания.

А с учетом вылечившихся, заболевших остается 39.

На сегодня в нашей стране зафиксировано три летальных случая. Один – в Черновицкой области, где умерла пожилая женщина, еще по одному – в Ивано-Франковской и Житомирской областях.

Все они вернулись домой из стран, где высокий порог заболеваемости COVID-19.

В Одессе 22 марта остается 14 пациентов, которых проверяют на наличие коронавирусной инфекции. Пока ни одного случая в Одессе и области не зафиксировано.

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Фото: naviny.by

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