Хроники коронавируса: в Украине выздоровело восемь пациентов

В Центре общественного здоровья МОЗ поделились приятной новостью.
К 22 марта в Украине уже восемь человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МОЗ.
Все поборовшие недуг – из Черновицкой области.
В то же время, по состоянию на данный момент 22 марта, в стране официально зарегистрировали 47 случаев заболевания.
А с учетом вылечившихся, заболевших остается 39.
На сегодня в нашей стране зафиксировано три летальных случая. Один – в Черновицкой области, где умерла пожилая женщина, еще по одному – в Ивано-Франковской и Житомирской областях.
Все они вернулись домой из стран, где высокий порог заболеваемости COVID-19.
В Одессе 22 марта остается 14 пациентов, которых проверяют на наличие коронавирусной инфекции. Пока ни одного случая в Одессе и области не зафиксировано.
Читайте также:
Карантин, штрафы и самодисциплина: как с коронавирусом борются в разных странах мира
Фото: naviny.by
★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!