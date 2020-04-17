Хроники коронавируса: одесские на карантине и ограничение работы транспорта

По состоянию на вечер 17 апреля в Украине подтверждено 4 662 случая заражения коронавирусом COVID-19 из них 125 летальных, а выздоровевших – 246. В Одесской области подтвердили 97 случаев заражения.
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