Губит людей вода: почему сейчас в Одессе купаться запрещено и что будет дальше?

Наконец-то в Одессу пришло настоящее лето. К тому же Минздрав разрешил открыть пляжный сезон: научные исследования подтвердили, что солнце и морская вода уничтожают коварный коронавирус. И одесситы тут же радостно заполнили пляжи. Вот только пока что купаться в море медики не советуют.

Не спасительные осадки

После майского ливня, обрушившего на Одессу двухмесячную норму осадков, морскую воду чистой назвать никак нельзя. Тем более что дождь стал причиной прорыва канализации в Аркадии. Поток ушел через пляж в море.

Неутешительные последствия ливня были подтверждены государственным социально-гигиеническим мониторингом воды, который провел Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины. В рекреационных зонах и на пляжах Одессы, Белгорода-Днестровского, Килийского, Татарбунарского, Лиманского, Овидиопольского районов были отобраны 98 проб на микробиологические показатели и 40 проб на санитарно-химические. Несоответствие только санитарно-микробиологическим нормам было зафиксировано на всех городских пляжах Одессы.

Повторные пробы в тех же контрольных точках были отобраны еще 1 июня. По информации начальника управления госнадзора за соблюдением санзаконодательства ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области Лидии Степановой, санитарно-микробиологическим нормам вода по-прежнему не соответствует. Мы получили эту информацию 9 июня.

Чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и предотвратить распространение заболеваний, передающихся водным путем, Минздрав советует воздержаться от купания в море до особого распоряжения.

Кто «живет» в нашем море?

Лабораторные исследования морской воды выявили условно патогенные и патогенные микроорганизмы. Условно патогенные — те, которые в определенных условиях могут вызвать заболевание человека. Лактоположительная кишечная палочка, например. Если иммунитет слабый и состояние здоровья неважное, очень даже можно заразиться.

К патогенным относится сальмонелла — бактерия, вызывающая острую кишечную инфекцию. Наличие этих микроорганизмов — типичный показатель загрязненности морской воды. Так что пока купаться на одесских пляжах не стоит.

Медики предупреждают, арендаторы пляжей — игнорируют

По словам Лидии Степановой, информация о качестве воды постоянно предоставляется руководителям рекреационных зон. Только вот желтого флага, предупреждающего, что купаться не рекомендуется, на одесских пляжах почему-то не вывешивают. Вероятно, потому не информированные одесситы активно плавают и плещутся в потенциально опасной воде. Ведь с виду она вполне чистая и прозрачная. Но, судя по всему, если и отправляться на морские купания, лучше идти на пляжи, расположенные от Одессы подальше.

Правда, есть и хорошая новость: загрязнение морской воды нефтепродуктами, вытекшими из затонувшего танкера «Делфи», а также прочими техногенными отходами, на сегодняшний день ликвидировано. Санитарно-химические показатели проб морской воды в Одессе, по информации управления Госпродпотребслужбы в Одесской области, нормам соответствуют.

Летом лабораторные исследования качества морской воды проводятся еженедельно. А после ливней — через 4 дня. Купаться в море после сильных дождей нежелательно минимум в течение трех дней. После ливня прошло уже больше. На календаре — июнь, то есть — лето. А контрольные пробы воды, после которых до сих пор не рекомендуют купаться в море, брались еще первого числа. Может быть проблема в оперативном информировании одесситов о качестве морской воды?

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