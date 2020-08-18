Новости Одессы и Одесской области

Готовим ребенка к школе. Где купить книжки и канцтовары?

Готовим ребенка к школе. Где купить книжки и канцтовары?

Ваш ребенок идет в школу.  В школе написали целый список необходимого? Мы вам расскажем, где можно приобрести все необходимое и по выгодной цене.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

ЧП «Офис-Мастер»

логотип «Офис-Мастер»Компания «Офис-Мастер» занимается оптовой торговлей канцтоварами, бумагой, бланками, школьными канцтоварами, расходными материалами и хозтоварами, а также полным комплексным обеспечением офисов всем необходимым. У нас большой ассортимент популярных товаров.

Мы осуществляем профессиональное комплексное обеспечение офисов организаций и предприятий всем необходимым по самым доступным и выгодным ценам! Для Вас работает команда опытных специалистов, оптовый склад, служба быстрой доставки.

Свою работу мы стараемся делать хорошо, на совесть. Ведем разумную, взвешенную политику ценообразования. Так что сотрудничать с нами комфортно и выгодно. Наш коллектив – это люди разные, но веселые, интересные и неравнодушные. Мы всем желаем самореализации и процветания!

ЧП «Офис-Мастер»Мы не просто заботимся…

Компания «Офис-Мастер» – канцтовары профессионально!
Есть офис – Есть Офис-Мастер!

Профессиональные консультации и наша забота о Ваших потребностях – для всех!

Что предлагаем:

  • Бумага А4 80 г/м 500 л Maestro Standart +
  • Канцелярия для офиса и школы
  • Бумага А4, А5, А3 – самые низкие цены!
  • Кассовая лента 57 мм, 80 мм
  • Бумага рулонная, для плоттера
  • Бумага цветная, художественная, высокой плотности
  • Ручки гелевые, масляные, шариковые
  • Папки-регистраторы 7 см, 5 см
  • Файлы А4, А5, А3 – 30 мкн, 40мкн
  • Флеш-память, диски, коврики
  • Обложки, пленка для ламинации, пружины
  • Доски сухостираемые, пробковые, флипчарты
  • Школьные тетради – самые низкие цены!
  • Пеналы, ранцы, молодежные рюкзаки
  • Бумажные полотенца, туалетная бумага
  • Моющие и чистящие средства для офиса и дома

Для возраста:

  • Дошкольный возраст;
  • Школьный возраст;
  • Послешкольный возраст))

Рекомендации и советы:

Наши специалисты профессионально подберут лучший, оптимальный комплект продукции в нужной ценовой категории именно для Вас!

Акции, программы лояльности

  • Низкие цены – для всех! Индивидуальное выгодное предложение каждому клиенту!
  • Бесплатная доставка по Одессе от 500 грн., в Черноморск и Южный – от 1000 грн.
  • Скидки и Акции – постоянно!
  1. Наши цены на 30-50% ниже, чем в магазинах;
  2. Если покупать полный комплект для школы, то Вы получаете дополнительные 10% скидки!
  3. Если заказ делается на весь класс, то Вам автоматически присваивается специальная колонка Опт!
ЧП «Офис-Мастер»
ЧП «Офис-Мастер»
ЧП «Офис-Мастер»
ЧП «Офис-Мастер»
ЧП «Офис-Мастер»

Контакты:

 

Магазин «Учебная книга»

Магазин «Учебная книга»Магазин «Учебная книга» на рынке с 2008 года. Имеет 2 филиала. Каждый год участвует в книжном фестивале «Зеленая волна». Книжная продукция разнообразная и соответствует новой программе.

Мы предлагаем вашему вниманию около 12 тысяч наименований книжной продукции и сопутствующих товаров.

Учебная книга – это низкие цены и широчайший ассортимент!

Что предлагаем:

  • Учебно-методическая литература
  • Дошкольная, школьная.
  • Познавательная, развивающая, художественная.

Для возраста: от 0+ до 17

Рекомендации и советы: Чтение-лучшее учение

Магазин «Учебная книга»Контакты:

  • Сайт: Uchebnikniga.com
  • Адрес:
    • г. Одесса, ул. Пироговская, 21 — Время работы: Пн-Пт 9.00-18-00, Сб 9.00-15.00
    • г. Одесса, ул. Королева, 72 — Время работы: Пн-Вс 9.00-19.00
  • Телефон
    • 0482-32-12-71, 048-705-46-42, 098-295-58-37
    • 0487-17-02-42, 048- 705-46-43, 050-871-20-41
  • Социальные сети: 
    • Фейсбук: @uchebnik.kniga
    • Инстаграм: uchebnikniga
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