Горсовет Одессы сформировал комиссии и избрал их глав – фамилии

Губернатор Одесской области Гриневецкий намерен построить новую вертикаль Новоназначенный глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий заявил о необходимости построения новой вертикали. Он назвал ее не вертикалью власти, а “вертикалью взаимодействия”. ПОДРОБНЕЕ

Депутатов горсовета Одессы научили голосовать (видео) Для новых депутатов горсовета Одессы, которые сегодня, 2 декабря, проводят внеочередную сессию, научили пользоваться электронной системой для голосования. ПОДРОБНЕЕ