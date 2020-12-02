Горсовет Одессы сформировал комиссии и избрал их глав – фамилии

Городской совет Одессы сформировал постоянные депутатские комиссии и избрал их председателей.
Соответствующее решение горсовет принял на сессии 2 декабря.
В ходе заседания вслух названы лишь некоторые главы комиссий. Всего комиссий 12.
В частности, постоянную комиссию по вопросам бюджета и финансов возглавил Алексей Потапский (Европейская солидарность).
Главой комиссии по вопросам транспорта стал Петр Обухов (Европейская солидарность).
Комиссией по вопросам здравоохранения стал Виталий Саутенков (ОПЗЖ).
Главой комиссии по вопросам экологии и ЧС стал Богдан Гиганов (ОПЗЖ).
Руководить комиссией по вопросам социальной политики будет Лилия Леонидова (ОПЗЖ).
Дополняется и уточняется…