«Евровидение-2023»: кто одержал победу и какое место заняла Украина (видео)

Вечером субботы, 13 мая 2023 года, в британском городе Ливерпуле (городе-побратиме Одессы) состоялся финал международного песенного конкурса «Евровидение», который в этом году проходил от имени Украины, одержавшей победу в Турине в прошлом году. Победу в конкурсе одержала представительница Швеции Loreen, а группа TVORCHI от Украины заняла шестое место.

Выиграла конкурс певица Loreen из Швеции с песней «Tattoo». Кстати, она стала первой, кто выиграл «Евровидение» два раза. Статуэтку победительницы певице передал представитель прошлогодних победителей – украинской группы Kalush Orchestra.

Победительница Loreen получила 583 балла (национальное жюри Украины дало Швеции 12 баллов). Второе место заняла Финляндия, третье – Израиль.

Украина заняла шестое место: телезрители отдали наше стране 189 баллов, а жюри – 54 балла, в сумме группа TVORCHI получила 243 балла. Зрители аплодировали нашим артистам стоя.

Во время голосования группа TVORCHI поддержала свой город Тернополь, который подвергся обстрелу, пока продолжался песенный конкурс.

Также в финале конкурса появились все украинские артисты, которые в свое время приносили Украине победу или высокие позиции – Kalush Orchestra, Джамала, Тина Кароль, Gо_A и, конечно, настоящий символ Евровидения – Верка Сердючка.

Победительница Евровидения-2004 Руслана присоединилась к финалу Песенного конкурса этого года в специальном выступлении, снятом в самом сердце Киева – из Золотых ворот, символически объединивших Киев и Ливерпуль под песню «You Never Walk Alone».

Читайте также:

По материалам Суспільного мовлення