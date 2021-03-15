Главный санврач Украины, привитый индейской вакциной, заразился коронавирусом

У главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко диагностировали коронавирус. Между тем, 2 марта он привился индийской вакциной Covishield.

«Получил позитивный ПЦР на ковид», – сообщил Ляшко сегодня на своей странице в Facebook.

При этом, по словам Ляшко, факт заражения не свидетельствует о низкой эффективности данного препарата. Главный санврач утверждает, что, согласно инструкции, иммунитет формируется примерно на 22-й день после прививки. А этот срок еще не истек.

«Попал в тот период, когда иммунитет после прививки еще не полностью сформирован. Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после одноразовой стандартной дозы составляет 76% – с 22 по 90 день. У меня был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому «зрада» отменяется, – пишет Виктор Ляшко.

Вместе с тем, для формирования полноценного иммунитета через некоторое время после первого укола необходимо сделать второй. Но вторично Ляшко не привился.

По его утверждению, все вакцины от COVID-19 разработаны и тестируются для облегчения хода болезни без осложнений для здоровья.

Стоит напомнить, что совсем недавно главный санитарный врач Украины заявил, что у граждан Украины не будет возможности выбирать, какой вакциной от коронавируса они хотят привиться.

Отримав позитивний ПЛР на ковід Потрапив у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований. Як… Опубликовано Виктором Ляшко Понедельник, 15 марта 2021 г.

Фото: news.liga.net